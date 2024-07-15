川普效應副總統維安升級 何欣純：連立委都要安檢

美國前總統川普昨天賓州造勢刺，蕭美琴副總統今天到台中參加亞洲台灣商會聯合總會的理盡事會活動，包含立委何欣純等在場人士，強烈感受今天的維安升級加強，何表示，觀察在蕭美琴身邊的維安人員至少增加一倍，以前立委受禮遇不必檢查，今天照查不誤。台中市長盧秀燕則表示，「我要代表我們的城市問候川普先生」，祝福川普早日康復。

副總統蕭美琴今天參加亞洲台商總會活動，受川普遇刺應，立委何欣純也感受到維安人員至少增加數倍，以前副總統身邊約3人，今天現場約10幾人，四處有人把關，讓會場略顯緊張。過去有一段時間會禮遇立委，不會作過多仔細檢查，但今天她被維安人員做密集的全安檢查，強烈感受維安層級有提昇。不但維安人員增加，還有飯店周遭、路口的員警都增加。