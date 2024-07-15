批白撤簽新住民法是玻璃心 綠：要當阻擋民生法案罪人？

「新住民權益保障法」力拚立法院休會前三讀，但民眾黨團不滿綠委「抹紅」，宣布撤簽協商結論，更揚言退出接下來的朝野協商。民進黨團今天批評，白委上周同意撤除「偷渡為陸配縮短入籍年限」的提案，並簽署協商結論，如今翻臉不認帳，拿新住民當藉口拖延其他重大法案三讀，將成民主罪人。

立法院朝野12日協商新住民專法，民進黨團幹事長吳思瑤等人在臉書發文，宣稱民進黨協商時拆了大地雷，擋下民眾黨立委麥玉珍要透過更高位階的「新住民基本法」，讓陸配穿上新住民的身分外衣，凌駕「兩岸條例」規定，讓民眾黨團相當不滿，法案三讀出現變數。

對此，民進黨團稍早舉行記者會反擊，吳思瑤羅列民進黨執政後，致力提升新住民就學、醫療等各項權益，並還原協商狀況，她稱民眾黨立委黃珊珊、麥玉珍當時未堅持要制訂「基本法」，如今卻大動作撤簽，是因為自己提了造成國安疑慮的條文被發現，如今翻臉不認帳？

民進黨立委沈伯洋解釋，藍白提出的「新住民基本法」第一條第二項，「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」，地區可以包含中國，藍白要齊頭式平等，將影響國家安全。

沈伯洋表示，民眾黨此舉只有兩個解釋，第一是「在幫中國開後門」，政府現在對中國的措施和其他人不同，因為中國是敵國，對台灣有威脅，標準自然比較嚴格；第二就是「法律不好」，一直提出有漏洞的法律，會被中國所利用，「要嘛是壞，要嘛就是有用的笨蛋」。

民進黨團副幹事長洪申翰批評，民眾黨團總召黃國昌揚言要提出再修正動議，難道是要走回國安破口老路？但修法是件嚴肅的事，拿法案為自己的玻璃心出氣這叫「中二」，希望民眾黨適可而止，別因內部路線搞不定，就要將新住民權益一同陪葬。

針對民眾黨宣布退出接下來的朝野協商，吳思瑤直呼遺憾，她強調後續還有打詐等重要民生法案等待三讀，不應為難立法院長韓國瑜，也不應拿新住民當藉口，遂行讓重要法案不協商直接交付表決的政治目的，成為民主罪人。