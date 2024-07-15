快訊

中共對台海嚴格執法 賴政府能因應這場無煙硝戰爭？

叔叔過世姪女提領存款慘挨告 「2關鍵」一二審判無罪

高雄逮1女！林士傑命案警追權利車流向 她透過臉書購買第2、3輛作案車

批白撤簽新住民法是玻璃心 綠：要當阻擋民生法案罪人？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團今天舉行「民進黨為國安補破網！民眾黨做賊心虛？見笑轉生氣？」記者會。記者黃婉婷／攝影
民進黨團今天舉行「民進黨為國安補破網！民眾黨做賊心虛？見笑轉生氣？」記者會。記者黃婉婷／攝影

新住民權益保障法」力拚立法院休會前三讀，但民眾黨團不滿綠委「抹紅」，宣布撤簽協商結論，更揚言退出接下來的朝野協商。民進黨團今天批評，白委上周同意撤除「偷渡為陸配縮短入籍年限」的提案，並簽署協商結論，如今翻臉不認帳，拿新住民當藉口拖延其他重大法案三讀，將成民主罪人。

立法院朝野12日協商新住民專法，民進黨團幹事長吳思瑤等人在臉書發文，宣稱民進黨協商時拆了大地雷，擋下民眾黨立委麥玉珍要透過更高位階的「新住民基本法」，讓陸配穿上新住民的身分外衣，凌駕「兩岸條例」規定，讓民眾黨團相當不滿，法案三讀出現變數。

對此，民進黨團稍早舉行記者會反擊，吳思瑤羅列民進黨執政後，致力提升新住民就學、醫療等各項權益，並還原協商狀況，她稱民眾黨立委黃珊珊、麥玉珍當時未堅持要制訂「基本法」，如今卻大動作撤簽，是因為自己提了造成國安疑慮的條文被發現，如今翻臉不認帳？

民進黨立委沈伯洋解釋，藍白提出的「新住民基本法」第一條第二項，「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」，地區可以包含中國，藍白要齊頭式平等，將影響國家安全。

沈伯洋表示，民眾黨此舉只有兩個解釋，第一是「在幫中國開後門」，政府現在對中國的措施和其他人不同，因為中國是敵國，對台灣有威脅，標準自然比較嚴格；第二就是「法律不好」，一直提出有漏洞的法律，會被中國所利用，「要嘛是壞，要嘛就是有用的笨蛋」。

民進黨團副幹事長洪申翰批評，民眾黨團總召黃國昌揚言要提出再修正動議，難道是要走回國安破口老路？但修法是件嚴肅的事，拿法案為自己的玻璃心出氣這叫「中二」，希望民眾黨適可而止，別因內部路線搞不定，就要將新住民權益一同陪葬。

針對民眾黨宣布退出接下來的朝野協商，吳思瑤直呼遺憾，她強調後續還有打詐等重要民生法案等待三讀，不應為難立法院長韓國瑜，也不應拿新住民當藉口，遂行讓重要法案不協商直接交付表決的政治目的，成為民主罪人。

新住民 民眾黨 民進黨

延伸閱讀

批質詢常淪大型造謠現場 民進黨立委沈伯洋：可以考慮廢掉

盯梢案卓揆一問三不知 羅智強轟：綠委、官員抹黑媒體

沈伯洋說早知陸媒在台盯政論節目 羅智強問法務部：造謠辦不辦？

找無陸媒盯梢台政論爆料者 王鴻薇：把沈伯洋當塑膠？

相關新聞

民眾黨不滿新住民基本法遭抹紅 黃國昌嗆退出黨團協商

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，台灣新住民的人數逐年升高，賴清德總統選前為了騙票，什麼花言巧語都講得出來，選舉過後就公...

駐美代表俞大㵢花800萬買家具？外交部：僅139萬元

駐美代表俞大㵢日前遭指控浮報帳目、濫花800萬公帑購買奢華家具等，立法院外交及國防委員會提案要求說明公費支用情形。外交部...

批白撤簽新住民法是玻璃心 綠：要當阻擋民生法案罪人？

「新住民權益保障法」力拚立法院休會前三讀，但民眾黨團不滿綠委「抹紅」，宣布撤簽協商結論，更揚言退出接下來的朝野協商。民進...

禁絕外館性騷爭議 外交部：要求同仁簽「承諾書」

駐美代表俞大㵢日前遭指控浮報帳目、濫花800萬公帑購買奢華家具等，立法院外交及國防委員會提案要求說明公費支用情形，同時也...

國會改革釋憲近半國人接受違憲裁定 民進黨團欣慰

國會改革進入釋憲戰，最新民調顯示，若憲法法庭判決國會改革修法違憲，約4成9民眾大致接受，3成3不能接受。民進黨立院黨團指...

國土計畫法連市府也搞不懂 張善政：不會交分區圖

國土計畫法預計明年4月30日上路，全台22縣市7月前本應將「土地功能分區圖」報內政部，但目前還有16個縣市尚未完成。桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。