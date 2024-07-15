賴總統看禁書列表 射雕英雄傳被禁和毛澤東有關

今天是解嚴紀念日，總統賴清德視察政治檔案開放應用情形，他參觀檔案庫房，看到台南監獄地契，這是檔案局目前典藏最早的國家檔案；非常喜歡金庸小說的賴總統看到禁書列表時，更主動提及「射雕英雄傳」。

今天是解嚴紀念日，總統賴清德赴國家發展委員會檔案管理局視察政治檔案開放應用情形。

據了解，賴總統參觀檔案庫房，看到台南監獄地契，這是清乾隆8年（西元1743年）的土地買賣契約，是檔案局目前典藏最早的國家檔案。

賴總統也看到228事件相關資料，2014年他時任台南市長，將湯德章殉難日訂為「台南市正義與勇氣紀念日」，以紀念湯德章英勇堅韌的一生所表彰的台灣精神典範。另外製作5年、於今年3月上映的紀錄片「尋找湯德章」，拍製期間曾向檔案局調閱相關國家檔案。

賴總統參觀閱覽中心，觀看戒嚴解密檔案，包括台灣戒嚴、解嚴、動員戡亂國家法當時頒布檔案等，以及多元政治檔案。多元政治檔案包括前國大代表黃昭凱個人檔案與競選宣傳單，以及過去戒嚴時期的禁歌、禁書列表。

看到禁書列表時，賴總統主動提及「射雕英雄傳」（也被禁），研究員許峰源表示，當年被禁是因為據稱毛澤東曾寫成吉思汗「只識彎弓射大鵰」，被認為有為「共匪」宣傳之嫌。但看到檔案，可以知道當年「俠義」小說，政府都不願意民眾閱讀，因此被查禁，嚴重影響人民日常生活。

禁歌則非常多，包括鄧麗君當年唱紅的「何日君再來」，因遭臆測「哪一天日本軍隊再來」而被查禁；「媽媽請你也保重」，則是因為認為阿兵哥想起故鄉會傷心哭泣，因「阿兵哥不能哭」等原因而被查禁。被查禁的不只這些，許多耳熟能詳歌曲都被禁。

政治檔案開放後，許多民眾會到檔案局查閱當年被查禁的歌曲與書本，以更了解與靠近歷史真相。賴總統現場也一一細數被查禁的歌曲與書本列表，看得非常出神。

賴總統非常喜歡金庸小說，過去他曾多次公開引述金庸小說中的人物台詞自我勉勵，也曾透露他就讀大學時，曾期許自己進入社會後，能像金庸武俠小說「射雕英雄傳」、「神鵰俠侶」中人物周伯通一樣，「兩手同時做不同事情」，為國家社會有所貢獻。