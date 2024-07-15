民眾黨不滿新住民基本法遭抹紅 黃國昌嗆退出黨團協商

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，台灣新住民的人數逐年升高，賴清德總統選前為了騙票，什麼花言巧語都講得出來，選舉過後就公然歧視，民進黨為了自身政治利益，隨時不斷轉換立場、自打臉，無恥沒有下限，針對接下來的朝野黨團協商，民眾黨團不排出退出表達抗議。

民眾黨立法院黨團上午舉行「反歧視，爭平等，拒抹紅」記者會，民眾黨立委麥玉珍表示，民眾黨團提出新住民基本法，主要是新住民在台灣已經超過60萬人，配偶跟新二代加起來也有超過百萬人，大家都認為只要愛台灣、認同台灣就是台灣人，但是仍然遭到不歧視跟不認同。

麥玉珍指出，自己身為中華民國立委，代表台灣新住民族群，「爭取新住民的平等、平權、福利跟義務，這是我的責任」，希望能夠進一步促進台灣平等，絕對不是為中國開後門，然而民進黨打壓新住民，導致內部族群紛爭，造成嚴重分裂傷害，投票投輸就沒有是非。

麥玉珍也點名，民進黨立委吳思瑤、蘇巧慧在臉書發文，根本就是含沙射影，只剩下一張造謠的嘴，賴總統選前提出六大政見，提及要照顧新住民族群，民進黨立委難道要否決總統的政見，還聲稱民眾黨團提案，縮短中配入籍年限，根本就是無中生有的謠言。

民眾黨團副總召黃珊珊表示，民眾黨團上周提出修正動議，一開始就講得非常清楚，就是想要表達新住民團體的意見，基本法本身就是宣示性、政策性的目標，民進黨卻抹黑成最上位的規範，甚至高於兩岸人民關係條例，「這件事情本身就是個錯誤。」

黃珊珊指出，目前我國有非常多基本法，其中就包括環境基本法，立法院法制局也做過研究，「基本法僅具有綱領性、宣示性跟政策性作用，不得直接作為人民的請求權基礎」，換言之就是精神性的宣示，透過政策引導宣示，執行面還需要依照各級法令規範。

黃珊珊說明，國籍法已經有其相關規定，完全與新住民基本法無關，無法偷渡其他法規的規定事項，更不會偷渡所謂大陸人士的國籍規定，民進黨明知事實如此，還要故意抹黑抹紅，這件事情非常惡毒，新住民本來是要被保護的對象，現在卻被執政黨說成洪水猛獸。

黃國昌質疑，我國新住民人數逐年升高，賴總統選前為了騙票，什麼花言巧語都講得出來，選舉過後就公然歧視新住民，民進黨立委一方面聲稱，新住民基本法是空中樓閣，僅有政策宣示效力毫無效果，結果協商過後轉頭一變，又說新住民基本法高於其他法律，只要符合民進黨的政治利益，他們就可以隨時轉換立場自打臉。

黃國昌說，民眾黨團決議撤簽協商結論，黨團成員今天也一致思考，這樣的協商有何意義，誰還要跟民進黨坐下來協商，大家到底是在協商法案，還是讓民進黨恣意地發動攻擊、進行抹紅抹黑，接下來就按照議事程序處理，該怎麼處理就怎麼處理。