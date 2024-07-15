賴清德喊話別用民主反民主 藍委批賴只想民進黨作主

「解嚴」今天屆滿37周年，賴清德總統上午視察政治檔案開放應用情形時指出，不希望任何人在民主的社會，用民主反民主。國民黨立委牛煦庭表示，賴清德心中的民主，就是「民進黨作主」，綠營作為國會少數，只要無法如意，就癱瘓議會，此舉也算民主？

故總統蔣經國在1987年7月宣布台灣地區解除戒嚴（即「解嚴」），自當年7月15日起生效，今天屆滿37周年。賴總統說，希望民眾能看得清楚，同時能夠因此珍惜得來不易的民主，也讓國人知道真相，避免歷史重演。不希望任何人在民主社會用民主反民主，也不希望過去站在人民的對立面、跟極權主義站在一起的人，企圖把國家帶過去。

牛煦庭對此表示，賴清德心中的民主就是「民進黨作主」，國民黨不是反民主，是反對民進黨以心中的標準來定義民主。

牛煦庭舉立法院近期在內政委員會的兩次衝突為例指出，究竟是誰在國會少數的時候攤瘓會議室？試問，這種做法難道就是民主嗎？

民進黨政府為落實轉型正義、去威權及個人崇拜，要求中正紀念堂駐防國軍儀隊回歸巡查訓練及維護場域安全的任務目的，撤除原先銅像大廳站哨任務。三軍儀隊今天撤出銅像大廳後，訓練展示移至自由廣場上的民主大道。