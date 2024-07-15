接見馬紹爾群島國會議長 賴總統：期待邦誼更上層樓

總統賴清德今天接見馬紹爾群島共和國國會議長魏斯一行。賴總統表示，近年兩國共同面對疫情挑戰，也在農業技術、婦女賦權、氣候變遷等領域持續深化合作，期待未來兩國邦誼更上層樓，為雙方人民創造更多福祉。

魏斯（Brenson Wase，另譯：瓦西）於11日至16日率跨黨派國會議員團訪台，訪團成員包含參議員亞定（Jack Ading）、參議員海涅（Wilbur Heine）及參議員羅亞克（Bruce Loeak）等3位馬國政壇跨黨派國會議員，今天上午訪團赴總統府晉見賴總統。

賴總統感謝魏斯多年來在財政部長、交通部長以及司法部長等職位上，積極協助台灣和馬紹爾群島共和國建立更緊密的夥伴關係，兩國在本月已簽署「教育合作瞭解備忘錄」，未來兩國將擴大教育、體育以及人員訓練等方面交流。

賴總統指出，台灣和馬紹爾群島也攜手走向世界，提升彼此的能見度，馬紹爾群島國會4月接連通過兩項決議，支持台灣的國際參與，以及持續深化兩國邦誼，馬紹爾群島上個月舉辦密克羅尼西亞運動會，台灣也大力支持，並恭喜運動會圓滿成功，期待未來兩國邦誼更上層樓，為雙方人民創造更多福祉，非常歡迎魏斯再度訪問台灣，持續促進兩國交流合作。

魏斯表示，這是擔任國會議長後第1次訪問台灣，馬紹爾群島共和國國會非常支持台灣參與聯合國相關組織，包含聯合國氣候變化綱要公約、國際民航組織、世界衛生組織、國際刑警組織，台灣在不同領域都展現出是一個負責任的世界公民，並在不同領域都做出積極貢獻，也相信台灣參與這些組織，會更加深化全球合作，也促進全球和平穩定。

魏斯指出，此次訪台也有機會與在台的馬紹爾群島留學生會面，他們在台灣都非常感受到溫暖，且學習成果豐碩，他感謝台灣政府提供的獎學金，讓許多馬紹爾群島共和國的年輕人，獲得珍貴的學習機會，「也包含我的女兒」。

魏斯表示，展望未來，台灣跟馬紹爾群島的關係有巨大的成長潛力，可促進更多合作，兩國有決心強化邦誼，以合作來面對挑戰，促進永續發展還有維持區域穩定。