禁絕外館性騷爭議 外交部：要求同仁簽「承諾書」

駐美代表俞大㵢日前遭指控浮報帳目、濫花800萬公帑購買奢華家具等，立法院外交及國防委員會提案要求說明公費支用情形，同時也有立委要求說明如何處理外館性騷案件。對此，外交部在回函中表示，已要求外交部內及外派同仁簽署「禁絕性騷擾承諾書」，部內及外館主管須簽「性騷擾零容忍承諾書」。

我國駐美代表俞大㵢，遭媒體爆料指控花費800萬元整修官邸、亂花公帑，並以副總統蕭美琴的名義，採購名牌用品報公帳等。外交部今回函立法院指出，駐美代表處實際購置家具支出為139萬餘元，非媒體所報導的800萬元。

此外，我國駐外代表頻傳性騷事件，包括前駐菲律賓代表徐佩勇、前駐泰國代表莊碩漢、以及黃姓外交官皆遭指控涉嫌性騷擾。莊碩漢被指控在車上緊握代表處女秘書的手、徐佩勇遭控性騷擾菲籍女秘書，黃姓外交官則被指控傳訊邀約、傳送泳裝照等騷擾行為。

民眾黨立委林憶君也要求說明近年外交部調解職場糾紛、壓迫、霸凌及性騷擾成效。外交部指出， 外交部近5年共計受理性騷擾申訴案10案，職場霸凌申訴案5案，均依法積極有效處理，對於確有不良行為的人員絕對嚴懲不貸。

外交部也指出，為防止性騷擾及職場霸凌事件等發生，外交部次長，和各單位主管及各駐外機構館長均簽署「性騷擾零容忍承諾書」，並要求外交部內及外派同仁簽署「禁絕性騷擾承諾書」，同時要求2024年上半年外派人員及新任館長完成性平課程及知能測驗，以追蹤訓練成效。

外交部也在今年5月22日至6月24日啟動22場「性騷擾防治宣導列車」，向外交部各單位宣導性騷擾及職場霸凌申訴暨防治機制，並規劃於7月及9月辦理6場駐外機構「性騷擾防治宣導」。另於館長赴任簡報、館員返國述職、新進外領人員訓練、外派人員行前訓練等場合，外交部表示，將積極宣導性騷擾及職場霸凌防治措施。