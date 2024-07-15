國會改革釋憲近半國人接受違憲裁定 民進黨團欣慰
國會改革進入釋憲戰，最新民調顯示，若憲法法庭判決國會改革修法違憲，約4成9民眾大致接受，3成3不能接受。民進黨立院黨團指出，結果令人欣慰，顯見國人尊重且支持大法官，反觀藍白立委視憲法於無物，但政治力不該干擾憲法法庭審理，也不要對大法官無禮不敬。
憲法法庭日前進行暫時處分準備程序庭。台灣民意基金會民調顯示，若憲法法庭裁定暫時處分，5成1民眾大致接受，2成7不能接受，就連民眾黨支持者也有5成能接受；若判決違憲，約4成9民眾大致接受，3成3不能接受，意即近半國人已做好接受修法違憲的心理準備。
民進黨團幹事長吳思瑤指出，民調結果令人欣慰，公民社會對憲法精神相對理解、支持且捍衛，顯見國人尊重大法官，對憲法法庭的專業，給予絕對的尊重與支持，反觀國民黨、民眾黨立委視憲法於無物，但政治力不該干擾憲法法庭審理，也不要對大法官無禮不敬。
民進黨團書記長莊瑞雄表示，顯然在野黨對憲法、憲法法庭及大法官的認知，真的落後民眾太多；憲法是國家的基本大法，捍衛守護人民的基本權利，任何法令是否有所違背，由大法官做最後裁決再適合不過，任何民主國家都是如此，「在野黨憲法知識真的要加油」。
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