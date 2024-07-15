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駐美代表俞大㵢花800萬買家具？外交部：僅139萬元

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
我國駐美代表俞大㵢。中央社
我國駐美代表俞大㵢。中央社

駐美代表俞大㵢日前遭指控浮報帳目、濫花800萬公帑購買奢華家具等，立法院外交及國防委員會提案要求說明公費支用情形。外交部調查報告今出爐，指駐美代表處實際購置家具支出為139萬餘元，非媒體所報導的金額。

我國駐美代表俞大㵢，遭媒體爆料指控花費800萬元整修官邸、亂花公帑，並以副總統蕭美琴的名義，採購名牌用品報公帳等。針對立法院外交及國防委員會要求說明，外交部今回函立法院指出，有關媒體報導駐美國代表處採購財產的單價及支出總金額，與駐處實際支出數不符。

外交部指出，如所購沙發組並非新台幣96萬元，實際支出約42萬元；床並非2張皆25萬元，客房床墊為1萬8千元；藍芽音響並非13萬元，1台辦公室用2萬6千元、1台職務宿舍用4萬5千元；咖啡機並非22萬元，1台雙橡園用4萬6千元、1台職務宿舍用8萬1千元。

外交部指出，經統計駐處館長職務宿舍實際購置家具設備支出共計4萬2919.44美元，以32.5的匯率計算，折合新台幣139萬4千882元。

俞大㵢 外交部 立法院 駐美代表

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