出席亞洲台灣商會總會 副總統：台商在世界上架台灣

副總統蕭美琴今天出席亞洲台灣商會聯合總會會議時表示，近年台灣民主與經濟成果在全世界名列前茅，她力讚台商像是派駐各地外交力量，是在世界上架台灣，最典範也最重要推手。

亞洲台灣商會聯合總會第31屆第3次理監事聯席會議，今天在台中舉行開幕典禮，蕭副總統、僑務委員會委員長徐佳青、台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、民進黨立委何欣純及邱志偉、亞洲台灣商會聯合總會長許玉林等人皆出席。

蕭副總統會中致詞時表示，亞洲一直都是台商非常重要投資地區，不管是項目額度、人數都名列前茅，亞洲台灣商會聯合總會提出連結亞洲、更好台灣的願景，並且與國內許多產業協會簽署合作MOU，深化台灣產業共融共同發展契機。

蕭副總統提到，這幾年來，全球雖然碰到許多不確定因素，包含全球性通膨、國際政經情勢非常劇烈變化，但台灣人非常爭氣，在政府與人民共同努力下，台灣的民主、經濟指數、世界競爭力、自由度，都在全世界名列前茅，讓全球有目共睹。

蕭副總統說，也因為大家的努力成果，即便台灣在國際處境上面臨許多不公平待遇，也經常面臨未預期困境，但也因為過去打下的基礎，台灣人依舊能夠驕傲，在國外也能走路有風。

提到台灣近年經濟表現，蕭副總統指出，相較國際上面臨許多困境及風險的國家，台灣經濟整體表現算穩定也算不錯，但未來也面臨新挑戰，像是數位變遷、數位轉型及如何運用AI，以及包含台灣在內的周邊國家人口結構改變，影響勞動力與人才養成等課題。

蕭副總統說，台灣必須持續透過解決問題及順利轉型，提升增強國家競爭力及因應能力，總統賴清德在520就職演說中，曾提到未來政府會特別以前瞻未來、智慧永續、競逐太空、探索海洋，以及布局全球行銷等方向，推動台灣發展，持續壯大國家。

至於未來政策推動，蕭副總統強調，還需要台商在各地鼎力相助，她過去在美國服務期間，見證許多台商都是台灣實力的延伸，更像是台灣派駐在各地外交力量的延長手臂，都是在世界上架台灣，最典範也最重要推手。

蕭副總統最後說，在賴總統帶領之下，更需要大家繼續相挺，因為台灣要繼續在世界上發光發熱，在國際社會受到更多重視，政府還會持續做產業後盾，讓世界台商可以放心在外打拚，也可以安心回到台灣投資。