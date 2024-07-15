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卓榮泰：政治檔案持續解密 誠實面對歷史

中央社／ 新北15日電

今天是解嚴紀念日，行政院長卓榮泰今天視察「政治檔案開放應用情形」。他說，目前解密的檔案已達99.96%，未來解密的工作繼續要做，誠實面對歷史，因為民主不會從天上掉下來、正義也不一定時時存在，要大家共同守住、捍衛、爭取正義與民主。

卓榮泰今天陪同總統賴清德赴國家發展委員會檔案管理局視察「政治檔案開放應用情形」。

檔案局長林秋燕簡報機密檔案解降密情況，她提到，解密率達99.96%，未解密僅26件；列管未移轉的原永久保密檔案計8案4556件，函請機關於今年8月27日前回覆解降密檢討情形。

林秋燕說，檢討後仍屬國安情報來源或管道，至遲40年解密，得延長保密者，僅限3種例外情形，並須逐次報由國安會議同意延長，每次延長不得逾3年。例外情形包括，危害曾從事對陸情蒐的情報人員；嚴重影響國安或對外關係；嚴重影響對陸情報工作安全。

隨後致詞的卓榮泰表示，台灣歷經世界上最長的戒嚴紀錄，今天是解嚴紀念日，戒嚴那一天、5月19日也已公告為白色恐怖紀念日。

卓榮泰表示，法國作家米蘭昆德拉說過，人類跟權力的鬥爭就是一部記憶與遺忘的鬥爭，記憶不是讓大家記得仇恨，是讓大家記得歷史，遺忘則是不要再歷史重演。

他說，經過漫長的威權時期，台灣非常努力走出民主政治，將過去的歷史真相，放在歷史天平上，讓以後的人類共同來看這場民主跟威權的競爭，到最後勝利一定是民主。

卓榮泰說，他剛才聽到檔案局長報告，發現檔案局工作非常有效率，因為日前他所準備的資料，解密的只有96%，今天看已經到99.96%，非常快，而且只剩26件沒有解密。

他說，一次一次、一件一件的解密，不只是向歷史交代，也是向所有當事人與家屬交代，向每個人交代，國家是負責的態度，持續往下做，未來解密的工作繼續要做，而且那些因為國家重大安全、對外關係上有所顧慮的，透過法律解編之後，要更有效率運用，甚至監控類的對象，也會在最近時間內，一一通知當事人，並適度向社會公開。

卓榮泰認為，要最誠實面對歷史，民主不會從天上掉下來，正義也不一定時時存在，可能很容易被破壞，只有靠大家共同守住、捍衛、爭取正義與民主，才能在一代又一代、一次又一次的變革當中，持續往前進步。

卓榮泰 國安會

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