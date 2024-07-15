【重磅快評】賴清德說勿用民主反民主 有無回頭看民進黨？

今天是解嚴37周年，賴清德總統特別前往國發會檔案局視察，並對「檔案開放」做了三點指示。賴總統還說，不希望「任何人在民主的社會，用民主反民主」，不希望「過去站在人民的對立面，與極權主義站在一起的人，企圖想要把國家帶往過去」。這話說得義正詞嚴，但賴總統在把話說出口時，不知是否有回頭看看民進黨。

與「解嚴37周年」相同時間，許多政治、社會新聞也正在發展中。輿論談論的焦點，包括立法院成立了鏡電視的調查小組；其次，是前總統陳水扁訪問想選高雄市長的民進黨立委邱議瑩，並對美國總統參選人川普的槍擊案發表看法。還有，就是鄭文燦涉貪，遭到收押禁見；以及中選會要求基隆市選委會遵從命令，30天內審完罷免連署書等。

這些案子，對於「民主政治」來說，都多少有些諷刺。鏡電視成立過程疑雲重重，但民進黨立院黨團不但不承認這個調查小組，對於立法院的調查權，民進黨更是「四路齊發」聲請釋憲，希望拿掉這個得來不易的監督權。前總統陳水扁全家涉貪，但服刑未滿保外就醫，如今竟可主持節目、暢談國事。鄭文燦是繼陳水扁以來最高層級官員被收押，涉貪情節，又是另一個貪腐案的縮影。至於中選會對基隆選委會的「要求」，更是赤裸裸的「獨立機關不獨立」，成為執政打手實例。

而這些例子，都還只是發生在最近的案例，如果要算從蔡政府「完全執政」到現在，類似的場景更是不知凡幾。民進黨訴求「轉型正義」，對威權時期的國民黨口誅筆伐，甚至清算鬥爭，殊不知不知不覺中，民進黨早就已經變成他們討厭的樣子了。

賴總統反對「用民主反民主」，但事實上，「用民主反民主」最力的，正是民進黨自己。當民進黨完全執政時，在立法院肆無忌憚，通過所有自己想通過的法案，濫用行政資源與權力，壓制反對黨，抹紅批評者；當無法掌握國會多數時，則挾民粹施壓國會，否定國會多數。這不是「用民主反民主」，什麼才是「用民主反民主」？賴總統指責的是在野黨還有「批評民進黨」的人，但實際上，最應指責的卻是民進黨自己。