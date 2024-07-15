日眾議員訪台 擬見副總統蕭美琴

日本自民黨眾議員、台灣政策小組召集人鈴木馨祐，及眾議員中曾根康隆今日訪台，外交部指出，二人在台期間將晉見副總統蕭美琴，並拜會行政院副院長鄭麗君，就台日關係及全球政經局勢交換意見。

日本自民黨眾議員、鈴木馨祐，及中曾根康隆，今至17日訪台。外交部表示，對於二位友人來訪表達誠摯歡迎。外交部指出，二人在台期間將晉見蕭美琴，並拜會鄭麗君、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，以及台北市長蔣萬安等人，就台日關係及全球政經局勢交換意見。

外交部表示，鈴木曾擔任日本外務省副大臣、財務省副大臣及自民黨青年局長等要職，是自民黨實力派議員，熟稔台海安全議題，經常為台灣仗義執言；中曾根則為深具發展潛力的年輕世代議員，去年曾以自民黨青年局幹部身分訪台，立場友我。

外交部說，台日雙方交流密切、情誼深厚，外交部感謝議員鈴木及中曾根平時協助促進台日關係，並以具體行動展現對台灣的堅定支持，相信此次來訪必能有助持續深化台日雙方的實質友好合作關係。