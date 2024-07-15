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國土計畫法連市府也搞不懂 張善政：不會交分區圖

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今天上午參加觀音區基層座談會時，直言國土計畫法配套不足，近期應不會交出土地功能分區圖。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天上午參加觀音區基層座談會時，直言國土計畫法配套不足，近期應不會交出土地功能分區圖。記者朱冠諭／攝影

國土計畫法預計明年4月30日上路，全台22縣市7月前本應將「土地功能分區圖」報內政部，但目前還有16個縣市尚未完成。桃園市長張善政今天上午直言，國土計畫法配套措施仍不完善，若執意明年上路「非常不聰明」，市府近期應不會交出土地功能分區圖，將持續與中央溝通，捍衛農民權益。

國土計畫法歷經多次延後與改制，目前拍板2025年5月上路，全台22縣市需要在6月30日前，將「土地功能分區圖」報內政部，但至今僅連江縣、金門縣、花蓮縣、新竹市、基隆市、宜蘭縣等6個縣市繳交。

桃園市政府今天上午在觀音區舉辦基層座談會，藍埔里長陳奕欽表示，觀音區是農業大區，務農與擁有農地人口眾多，國土計畫法即將上路，農民卻不理解農業發展區內第一類、第二類劃設後的使用與管制原則，究竟以後可以建農舍嗎？可以興辦事業計畫嗎？有無補救或補助措施？國土計畫5年才可以通盤檢討一次，是不是犧牲到農民所有的福利？政府應該下鄉跟農民講清楚說明白。

張善政回應時直言，現在國土計畫法配套很不清楚，連市府很多地方也搞不清楚，國土計畫法是內政部訂的，但農業部沒有參與很多，將來如果開發成產業區的話，經濟部也沒有參與很多，國土計畫法明年初要上路，是非常不聰明的做法。

張善政表示，他在行政院會上已經跟院長卓榮泰反映，國土計畫法不能明年上路，還要再多花一些時間弄好配套；內政部近期要地方交細部規畫（土地功能分區圖），「老實說我們可能交不出來」。

張善政說，交出細部規畫前絕對會跟地方溝通，但不會是最近，因為現在配套措施也不清楚，希望中央趕快弄好配套措施，市府比較有把握後會再與地方溝通，確認細部規畫怎麼做才不會對大家造成影響。

內政部 國土計畫法 農民

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