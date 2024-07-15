解嚴37周年 民進黨團嘆：台灣民主因新國會產生質變

今天是解嚴37周年紀念日，民進黨立院黨團今天指出，諸多民主前輩犧牲奉獻，換來今天台灣的民主，但何其諷刺的是，台灣民主因新國會生態產生質變，但公民自主串聯展現社會力，彰顯民主深化的另一層意義，值得欣慰。

賴清德總統上午視察政治檔案開放應用情形，他致詞時提到，不希望任何人在民主社會，用民主反民主，也不希望過去站在人民對立面、跟極權主義站在一起的人，企圖想要把國家帶往過去。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，諸多民主前輩犧牲奉獻，換來今天台灣的民主，但何其諷刺，台灣民主因為新國會生態產生質變，其實它是量變產生質變，會不會用民主破壞民主，這是台灣現在面臨最嚴峻的課題。

吳思瑤續指，但也同時看到公民自主串聯，是台灣民主深化的另一層意義，尤其是年輕世代拒絕威權復辟，拒絕讓台灣國會香港化、人大化，此種公民社會的民主深化行動，讓人備感窩心。

吳總結指出，縱使國會民主可能受到戕害，但台灣整體社會力的民主深化值得欣慰，「台灣無愧是華人世界民主的典範」。