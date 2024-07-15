王義川不要看！軍事專家曝「大陸高鐵」真實模樣 2字讓網笑翻
前總統馬英九曾稱讚中國大陸的高鐵寬敞舒適，引來民進黨政策會執行長王義川直呼：「馬英九被騙了」、「大陸高鐵沒有『靠背』」，引發熱議。而近期我空軍前少校參謀官、軍事專家邱世卿赴當地旅遊，便PO出一張高鐵座椅照片，吸引不少網友調侃王義川。
邱世卿日前從廈門前往深圳時，在臉書貼出這張照片，僅寫下短短「椅背」兩個字，便吸引不少留言：「老師（邱世卿）自備的嗎？」、「不要被騙了，這是對面知道老師要去特地準備的」、「知道老師要來，急忙裝上的統戰工具」、「居然有靠背！青鳥又要崩潰了」。
王義川曾在政論節目中稱，馬英九會覺得大陸高鐵舒適，是因為被騙了，大陸的高鐵座椅上沒有靠背，他也說，馬英九搭高鐵照片中的靠背，以及餐桌上的桌巾、水果、杯子，都是陸方事先準備好一整組放在那的，沒有人會說大陸的高鐵是好的、馬英九「不要傻傻的」。
對於此番言論，國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上被問到時，還一度憋不住笑，並回應：「大陸的高鐵，可謂舉世矚目，目前大陸高鐵運營里程4.2萬公里，通達93％的50萬人口以上城市。歡迎更多台灣同胞過來，坐著高鐵看大陸，體驗日行千里景不同的感覺」。
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