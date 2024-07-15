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日本自民黨台灣政策小組眾議員訪台 將晉見副總統

中央社／ 台北15日電

外交部今天表示，日本自民黨台灣政策小組召集人眾議員鈴木馨祐、眾議員中曾根康隆今天至17日訪台，期間將晉見副總統蕭美琴，外交部誠摯歡迎兩人到訪，認為將有助持續深化台日實質友好合作關係。

外交部發布新聞稿表示，鈴木馨祐、中曾根康隆在台期間將晉見副總統蕭美琴，拜會行政院副院長鄭麗君、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、台灣日本關係協會會長蘇嘉全以及台北市長蔣萬安等人，就台日關係及全球政經局勢交換意見。

外交部指出，鈴木曾擔任日本外務省副大臣、財務省副大臣及自民黨青年局長等要職，是自民黨實力派議員，熟稔台海安全議題，經常為台灣仗義執言；中曾根是深具發展潛力的年輕世代議員，去年曾以自民黨青年局幹部身分訪台，立場友台。

外交部表示，台日雙方交流密切、情誼深厚，鈴木馨祐、中曾根康隆兩位眾議員促進台日關係，並以具體行動展現對台灣的堅定支持，相信此次來訪必能有助持續深化台日雙方的實質友好合作關係。

外交部 自民黨 議員

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