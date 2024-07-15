賴總統提政治檔案3方向 要求不可藉故遮蔽重要資訊

今天是解嚴紀念日，總統賴清德視察政治檔案開放應用情形，他並提出3點要求，包括，檔案局要化被動為主動；要主動徵集各項檔案，除了牽涉到國安、法律、當事人人權的部分，否則的話，應該以公開為主；不可以藉故把重要的資訊遮蔽。

賴總統上午赴國家發展委員會檔案管理局視察政治檔案開放應用情形，他參觀檔案庫房與閱覽中心，觀看戒嚴解密檔案，包括台灣戒嚴、解嚴、動員戡亂國家法當時頒布檔案，也看到前國大代表黃昭凱個人檔案與競選宣傳單，禁歌、禁書文獻。

看到禁書列表時，賴總統主動提及「射雕英雄傳」也被禁；禁歌也非常多，檔案局人員向賴總統說明，「何日君再來」、「媽媽請妳也保重」都被禁。賴總統現場細數被查禁的歌曲與書本列表。

賴總統致詞提到，今天是7月15日解嚴紀念日，特別安排行程來看檔案局政治檔案公開情況，相信很多人跟他一樣，在解嚴這天內心百感交集，一方面感慨台灣何其不幸，竟然經歷長達38年的戒嚴，這是全世界數一數二久的戒嚴時間。

賴總統提到，監察院長陳菊曾說，在那段黑暗的日子裡，她沒有把握會看到亮光，沒有把握會走過黑暗，但就是沒有放棄信心、沒有放棄理想，陳菊如此，許多民主運動前輩何嘗不是如此。

他說，今天能夠生活在自由民主人權環境，特別在解嚴日，一定要感謝每一個為台灣民主推動解嚴犧牲奉獻的人，表達最大感謝。

賴總統說，還給人民公道，讓歷史真相公布於社會或是表彰民主運動人士的功績，這是政府責無旁貸的責任。

賴總統說，檔案過去是專制獨裁的政府，誣陷甚至迫害人民的紀錄，雖然斑斑血跡，但何嘗不是當事人對於民主運動所留下的功績。更令人難過的，也是家屬去探索親人受到迫害真相的紀錄。

他提出3點要求檔案局確實執行，包括，檔案局要抱著促進轉型正義的心情，態度上要化被動為主動；國家檔案局要主動徵集各項檔案，除了牽涉到國安、法律、當事人人權的部分，否則的話，應該以公開為主；各單位送來的檔案，也不可以藉故把重要的資訊遮蔽。有公開之名沒有公開之實，就沒有辦法落實政治檔案條例的精神。

賴總統說，檔案局要盡量呼籲民眾到檔案局，了解那段歷史，了解台灣今天的民主不是本來就存在，了解台灣真的經歷過專制獨裁的黑暗時期，真的是有成千上萬人犧牲奉獻，台灣的民主才走到今天的地步，他希望民眾能看得清楚，同時因此更加珍惜得來不易的民主，也能讓國人知道真相，避免歷史重演。

賴總統強調，不希望任何人在民主社會，用民主反民主，也不希望過去站在人民對立面、跟極權主義站在一起的人，企圖想要把國家帶往過去。

他說，希望國家檔案局的資料供給民眾了解，凝聚人民的力量，大家一起往前走，走進世界、迎向未來，這才是通過促轉條例，成立國家檔案局，真正的目的，如此才有可能更加團結，國家才能走向光明燦爛的未來。