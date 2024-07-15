「賴清德不會動蔡英文！」 郭正亮曝背後1大勢力：柯文哲比較危險

海基會前董事長、桃園市前市長鄭文燦涉貪羈押，外界也傳出賴清德總統正揮出內鬥的屠刀。對此，前立委郭正亮認為，賴應該是不會將刀口揮向前總統蔡英文，反而民眾黨主席柯文哲比較危險。

前立委邱毅日前在臉書透露，2019年蔡英文辦公室流出一份密件，針對的對象是賴清德，裡面提到「有人擋路，務必清除，不計代價，不擇手段」。密謀小組成員有卓榮泰、陳菊、蘇貞昌、柯建銘、鄭文燦。當時蔡英文方面雖指這是駭客入侵偽造、變造的黑函，但現在想起來，此文件其實暗藏玄機，因為裡面提到的成員們都是黨內大咖，確實是布下一張「天羅地網」，因此在鄭文燦之後，這些人可能也是賴清德揮刀的對象。

對此，郭正亮昨（14）日在節目《新聞大白話》表示，民進黨的派系大部分都會朝向總統派，賴清德也不會輕易對派系鬥爭，而鄭文燦之所以成為賴清德比較關注的對象，是因為2028年只有鄭文燦有機會出來挑戰賴清德連任，賴清德也不認為外交部長林佳龍有這個能量，把民進黨搞得大亂，對他根本沒好處，「除非牽扯到具體的職位之爭，黨中央選中常委、中執委不重要，因為還沒到那個時間，他是總統，有非常多的資源可以擺平」。

另外，郭正亮認為，美國可能會不准賴清德動蔡英文，對美國來講，當然希望蔡英文能夠穩住兩岸，因為賴清德會不熟或有點不確定，但蔡英文比較確定，所以賴清德不會動蔡英文跟陳菊。

至於下一個比較危險的人是誰？郭正亮覺得應該是柯文哲，對賴清德而言，當然希望能把失去的票收回來，因此只有鄭文燦和柯文哲，對他具有戰略上的價值，其他人都沒有。