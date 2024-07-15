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民調：國會改革釋憲逾半接受暫時處分 近5成接受違憲

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
憲法法庭原定7月23判決刑法死刑是否違憲，但今天公告依憲法訴訟法第26條第2項後段規定，延期宣判。圖／聯合報系資料照
憲法法庭原定7月23判決刑法死刑是否違憲，但今天公告依憲法訴訟法第26條第2項後段規定，延期宣判。圖／聯合報系資料照

國會改革進入釋憲戰，憲法法庭日前進行暫時處分準備程序庭。台灣民意基金會最新民調顯示，若憲法法庭裁定暫時處分，5成1民眾大致接受，2成7不能接受；若判決違憲，4成9民眾大致上能接受，3成3不能接受，基金會董事長游盈隆認為，近半國人已做好接受修法違憲的心理準備。

民調詢問，司法院大法官組成的憲法法庭，若依總統府、民進黨立院黨團、監察院及行政院等四個機關之聲請，做出「暫時處分」的決定，將使已通過的立法院職權相關法律暫時失去效力，如果憲法法庭最後做出「暫時處分」的決定，您是否能接受？」

結果發現，14.6%非常能接受，36%還算能接受，15.1%不太能接受，11.9%一點也不能接受，4.4%沒意見，18.1%不知道。換句話說，20歲以上台灣人中，若憲法法庭裁定「暫時處分」，5成1大致上能接受，2成7不能接受，代表逾半國人做好接受憲法法庭「暫時處分」的心理準備。

若民調詢問「司法院大法官組成的憲法法庭，將對這次立法院職權修法釋憲，最後若宣布是違憲的話，請問您能不能接受？」結果發現，19.8%非常能接受，29%還算能接受，17.1%不太能接受，16.2%一點也不能接受，3.9%沒意見，14.1%不知道。

換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，若憲法法庭最後做出「立院職權新法違憲」的判決，4成9大致上能接受，3成3不能接受，代表近半數國人已做好接受憲法法庭「國會改革修法違憲」的心理準備。

該民調訪問期間是2024年7月8至10日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70％，手機30％。有效樣本1073人，市話753人，手機320人，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點，經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

司法院 憲法法庭 民調

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