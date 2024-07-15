解嚴37周年公開喊話 賴總統：不希望有人用民主反民主

故總統蔣經國在1987年7月宣布台灣地區解除戒嚴，自當年7月15日起生效，今天屆滿37周年。賴清德總統上午視察政治檔案開放應用情形，他致詞時表示，不希望任何人在民主的社會，用民主反民主，不希望過去站在人民的對立面，與極權主義站在一起的人，企圖想要把國家帶往過去。

今天為解嚴紀念日，賴總統上午至國家發展委員會檔案管理局視察，他對檔案管理局做出三點勉勵。第一，他指出，國家檔案局的檔案，過去是專制獨裁政府，誣陷、迫害人民的紀錄，今日看來雖然斑斑血跡，何嘗不是當事人對民主運動，所留下的功勳，也是家屬探索當事人被迫害的紀錄。

他呼籲檔案局的每一個同仁，要抱著促進轉型正義的心情，在態度上要化被動為主動，強調國家檔案局不是圖書館，也不是博物館，在被動收集，希望檔案局要主動徵集各項檔案。

第二，賴總統表示，除了牽涉到國安、牽涉到法律、牽涉到當事人人權的部分，否則檔案局都應該以公開為原則；賴總統也說，而各單位送來的檔案，不能藉故把重要的資訊遮蔽，變成有公開之名，卻沒有公開之實，這樣沒有辦法落實政治檔案條例的精神，希望檔案局能確實執行。

賴總統也說，希望檔案局未來有一個功能，可以盡量呼籲國人來到檔案局，去了解那段歷史、了解台灣今天的民主並不是本來就存在的、了解台灣真的經歷過專制獨裁的黑暗時期、真的是有成千上萬的人犧牲奉獻，台灣的民主才能走到今日的地步。

賴總統說，希望民眾能夠看得清楚，同時能夠因此珍惜得來不易的民主，也讓國人知道真相，避免歷史重演。他說，他不希望任何人在民主的社會用民主反民主，也不希望過去站在人民的對立面、跟極權主義站在一起的人，企圖想要把國家帶往過去。

賴總統說，希望國家檔案局的資料供給國人來了解，凝聚國人的力量，大家一起往前走，讓台灣走進世界、迎向未來，這才是通過促轉條例、成立國家檔案局真正的目的，我們才有可能更加團結。