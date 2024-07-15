謝長廷將卸任駐日代表 臉書透露正打包行李

我國駐日代表謝長廷即將卸任，他昨晚在臉書上發文，透露自己正打包裝箱，並指出光是書櫃𥚃的書就裝了十多個紙箱，並表示他在任8年看了不少書。

謝長廷即將卸任駐日代表，對於駐日代表新人選，他曾對媒體說，「你們會很驚訝，你們都認識，是會講日文的人，當成是商界出身也可，但目前都還沒定案，我是有被問過意見。」原先外傳有可能是前台灣觀光協會會長葉菊蘭接任，不過有媒體報導指出，葉菊蘭選擇婉拒，現在則盛傳考試院前副院長李逸洋將接任。

謝長廷昨則在臉書上透露自己正在打包行李。他說，下午整理房間，在飯廳的角落發現一座有「御着任御祝」（恭祝就任）文字的人造花。應該是他就任時祝賀的禮物，一下子竟放了8年了！

謝長廷說，記得他來日本時只帶兩個旅行箱，現在單是書櫃𥚃的書就裝了十多個紙箱；有人建議委託專業的運送公司裝入貨櫃比較簡單，不過，送扺台灣時還要再拆箱整理，不如趁假日在這𥚃分類整理妥當。

他說，可惜一個紙箱通通裝滿書太重 ，因此紙箱數量不斷增加，8年真的也看了不少書，什麼書籍都有，並感嘆說，有些大部頭的書本可能要割愛就地送人了。