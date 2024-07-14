議員助理費明年起增8萬 朱立倫：國民黨將辦培訓班

民主學校第五期今舉行結業式，國民黨主席朱立倫今天表示，立法院日前通過法案，從明年元旦起，地方議員可增加8萬元助理費，國民黨在各地開設助理培訓班，要邀請年輕人參與培訓，讓每位投入公共事務的年輕人都是未來領導國家的希望與最堅實的力量。他也勉勵學員在從政的道路上要堅持理想，有挫折才會學習跟成長。

朱立倫、立法院副院長江啟臣、新北市長侯友宜、桃園市副市長蘇俊賓今出席結業式，並在現場分享公共事務經驗。

民主學校校長羅智強表示，民主學校一晃眼就辦到了第5期，最初是抱持著感念跟回報的心來創立，希望能夠傳承馬英九總統的理念；現在極力盼望能夠為年輕人打開一扇窗，看看公共事務到底是什麼樣風景，感謝朱立倫主席、侯友宜市長、江啟臣副院長，還有蘇俊賓副市長能夠抱持相同的信念，繼續為年輕人創造理想的民主參政環境。

新北市長侯友宜致詞時勉勵學員，民主要追求的是以人為優先的正義。不少人會說「國民黨是老政黨」，所以他們要改變自己做不好、做不對的地方，更要站在年輕人身邊，聽聽他們對未來需要什麼。他以過去擔任刑警的經驗，要年輕人不斷精進，對於辦案挫折與失敗，要正向面對，因為失敗成功與否，沒有人可以定義自己，把國家放在個人之前，優先思考公平正義、理性真理，才會進步。

立法院副院長江啟臣說，民主是一棒接一棒的過程，民主可貴之處在於「質疑」，才會透過質詢來監督制衡。過去8年，大家會發覺質疑的權力正在消失，立委或民眾只要質疑，就會被歸類為中共同路人，只因為不完全同意政府的施政。他說，民主不會從天下掉下來，要時時刻刻努力維護這個制度，過去提案下修選舉與被選舉權，就是希望能有更多年輕的聲音，讓民主的道路上更完整、有更多夥伴。

民主學校校長羅智強表示，不論國民黨、朱立倫、侯友宜，一直都在為年輕人創造機會，民主就是傳承，找到未來的希望，感謝所有的青年夥伴來參加，讓民主之路可永續走下去。