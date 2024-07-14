快訊

溫網／直落3拍落約克維奇奪冠美夢 阿爾卡拉斯衛冕成功再寫紀錄

議員助理費明年起增8萬 朱立倫：國民黨將辦培訓班

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫、立法院副院長江啟臣、新北市長侯友宜、桃園市副市長蘇俊賓等人今出席國民黨立委羅智強主辦的民主學校第五期結業式。圖／羅智強辦公室提供
國民黨主席朱立倫、立法院副院長江啟臣、新北市長侯友宜、桃園市副市長蘇俊賓等人今出席國民黨立委羅智強主辦的民主學校第五期結業式。圖／羅智強辦公室提供

民主學校第五期今舉行結業式，國民黨主席朱立倫今天表示，立法院日前通過法案，從明年元旦起，地方議員可增加8萬元助理費，國民黨在各地開設助理培訓班，要邀請年輕人參與培訓，讓每位投入公共事務的年輕人都是未來領導國家的希望與最堅實的力量。他也勉勵學員在從政的道路上要堅持理想，有挫折才會學習跟成長。

朱立倫、立法院副院長江啟臣、新北市長侯友宜、桃園市副市長蘇俊賓今出席結業式，並在現場分享公共事務經驗。

民主學校校長羅智強表示，民主學校一晃眼就辦到了第5期，最初是抱持著感念跟回報的心來創立，希望能夠傳承馬英九總統的理念；現在極力盼望能夠為年輕人打開一扇窗，看看公共事務到底是什麼樣風景，感謝朱立倫主席、侯友宜市長、江啟臣副院長，還有蘇俊賓副市長能夠抱持相同的信念，繼續為年輕人創造理想的民主參政環境。

新北市長侯友宜致詞時勉勵學員，民主要追求的是以人為優先的正義。不少人會說「國民黨是老政黨」，所以他們要改變自己做不好、做不對的地方，更要站在年輕人身邊，聽聽他們對未來需要什麼。他以過去擔任刑警的經驗，要年輕人不斷精進，對於辦案挫折與失敗，要正向面對，因為失敗成功與否，沒有人可以定義自己，把國家放在個人之前，優先思考公平正義、理性真理，才會進步。

立法院副院長江啟臣說，民主是一棒接一棒的過程，民主可貴之處在於「質疑」，才會透過質詢來監督制衡。過去8年，大家會發覺質疑的權力正在消失，立委或民眾只要質疑，就會被歸類為中共同路人，只因為不完全同意政府的施政。他說，民主不會從天下掉下來，要時時刻刻努力維護這個制度，過去提案下修選舉與被選舉權，就是希望能有更多年輕的聲音，讓民主的道路上更完整、有更多夥伴。

民主學校校長羅智強表示，不論國民黨、朱立倫、侯友宜，一直都在為年輕人創造機會，民主就是傳承，找到未來的希望，感謝所有的青年夥伴來參加，讓民主之路可永續走下去。

年輕人 朱立倫

延伸閱讀

立院三讀增地方民代助理補助費 藍擬辦助理培訓班

馬英九指國民黨贊成和平統一 朱立倫：遵守憲法

鄭文燦出局新北2026？ 朱立倫：不認為他是潛在候選人

賴清德喻釋憲如棒球賽 朱立倫：你可接受綠指定裁判？

相關新聞

嘉義市長選戰進入新局 他掛看板展現企圖心

嘉義市長黃敏惠已連任2屆，未來嘉義市長選戰將是全新戰局，藍綠白也積極備戰中；近來在嘉義市鬧區中央噴水圓環旁出現「誠」字紅...

高雄3立委角逐市長大位 柯志恩：綠營初選一定刀刀見骨

民進黨立委林岱樺、賴瑞隆已經宣布爭取高雄市長提名，立委邱議瑩今天受訪也表態角逐市長大位，並評論國民黨柯志恩是「可敬的對手...

藍綠新北拚場 劉和然：人民要當國會的靠山

國會改革進入釋憲攻防，今天藍綠分別在土城、板橋與三重舉行說明會，拚場意味濃厚。國民黨新北市長熱門人選之一、新北市副市長劉...

民進黨全代會21日登場 派系合縱連橫5觀察指標

民進黨全代會21日將改選黨內權力核心。黨內分析5大觀察指標，包括黨主席賴清德態度，新系加上親賴系統能否拿下最多席次，英系...

議員助理費明年起增8萬 朱立倫：國民黨將辦培訓班

民主學校第五期今舉行結業式，國民黨主席朱立倫今天表示，立法院日前通過法案，從明年元旦起，地方議員可增加8萬元助理費，國民...

立院明協商健保點值每點1元 賴清德今表達憂心並請三思

藥師公會全聯會今晚舉辦第15屆第3次會員代表大會，賴清德總統致詞時，針對健保點值保障每點1元表達「憂心」，請大家「再度三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。