國會改革說明會藍綠拚場 儼然新北市長前哨戰

國會改革進入釋憲攻防，藍綠兩陣營昨都選在新北舉辦說明會，熱門市長人選大多出席宣講，拚場意味濃厚。藍營新北市副市長劉和然、立委洪孟楷一天同台兩次，互動熱絡互相稱讚；綠營立委蘇巧慧、民進黨秘書長林右昌也在三重同台，強調目標一致、共同努力。

綠營說明會上午在三重舉行，林右昌、蘇巧慧與三蘆選區議員都到場；藍營上午場在土城，下午則在板橋，劉和然、洪孟楷兩場皆到。

劉和然展現地主優勢，兩場都提前抵達與里長、鄉親互動，宣講時更主動走下台「要跟民眾更接近」。

劉上午場一開口，就稱讚身兼立院黨團總召的洪孟楷年輕有衝勁，聯訪時更肯定蘇巧慧、北市副市長李四川，他說，任何想為新北服務的人，都非常正面肯定，並特別誇讚李四川，是各方條件都很好的優秀人才，一群人一起努力才能走得遠、走得扎實。劉說，現在談參選什麼議題都太早，現階段最重要就是持續到各地方了解民眾需求。

洪孟楷說，作為黨團幹部，持續到各地說明責無旁貸，還有很多法案要努力通過，最重要是回應民眾需求。

民進黨反擴權國會說明會昨在新北三重開講，黨秘書長林右昌（前排左起）、立委蘇巧慧都參加。記者劉懿萱／攝影

民進黨說明會由正國會立委李坤城主辦，邀同派系林右昌，被解讀是為林參選新北市長鋪路，已鬆口表態選新北市長的蘇巧慧也獲邀，林、蘇見面，互動熱絡。

林右昌被問到是否與蘇同台較勁，他說，實在想太多，他現在是黨秘書長，有責任到各地宣講，「沒有任何選舉想法」，且黨有黨的機制，新北會推出最強人選。

蘇巧慧受訪則說，林右昌和她一位是黨的秘書長，自己是黨部主委，他們目標一致、共同努力。談到可能對手，蘇說，劉和然因是副市長身分，經常在新北儀典看到他，她認為，只要是能為新北一起努力的人、一起努力的事，都一起努力。

行政院前副院長鄭文燦遭收押，外界解讀2026新北市長之爭已出局，國民黨主席朱立倫昨說，從不認為鄭文燦是新北潛在候選人。