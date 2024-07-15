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國土分區圖提報到期 16縣市遲交

聯合報／ 本報記者／連線報導
國土計畫法明年4月30日上路，全台22縣市7月前本應將「土地功能分區圖」報內政部，至今僅6個縣市「交作業」。圖／聯合報系資料照片
國土計畫法明年4月30日上路，全台22縣市7月前本應將「土地功能分區圖」報內政部，至今僅6個縣市「交作業」。圖／聯合報系資料照片

國土計畫法歷經3年前生變、延至明年4月30日上路，全台22縣市7月前本應將「土地功能分區圖」報內政部，至今僅6個縣市「交作業」，包括連江縣、金門縣、花蓮縣、新竹市、基隆市、宜蘭縣，仍有16個縣市尚未完成。內政部為加速時程，展開全台巡迴，盼走入第一線溝通，力拚兩個月內收妥草案。

不過，農1、農2面積全國最大的雲林縣，針對農民可能影響提出8大訴求，雲林縣府直言，正積極作業中，但仍須待中央正面回應8大訴求後，才會送內政部。南投縣則表示，議會要求縣府送案前須先經議會同意，不准逕行送案。

國土計畫法原訂2022年實施，礙於地方政府準備不及，立法院2020年三讀通過，拍板延後至2025年4月30日上路。全台各縣市須在上路1年前，公告「土地功能分區圖」報內政部。但截至4月，只有花蓮縣、連江縣和金門縣提報，嚴重影響上路時程。

儘管藍綠立委近來提案修法再延兩年，但行政院未敲定延後，新政府上任後，更加強溝通力道，原先預計6月底能讓15個縣市完成提報，但目前已7月中，除了原先提報的3個縣市，後續只有新竹市、基隆市、宜蘭縣繳交，等於22縣市中，仍有16個縣市尚未完成。

據掌握，目前南投縣、台北市、屏東縣、澎湖縣已完成內部審議，近期有望送抵內政部，其餘12縣市因相關國審程序尚在進行，仍未確定報部日期；過去曾提出強烈疑義的苗栗縣、南投縣、雲林縣和嘉義縣也在溝通中，其中又以雲林縣態度最為強硬。

除了雲林縣表態，待8大訴求獲中央正面回應，就可提報外，南投縣府表示，縣議會要求「土地功能分區圖」草案送出前須先至議會說明，議會通過才能送往中央，在縣民疑慮還沒解決前，絕對不會提交草案。

苗栗則要簽辦農一私人土地全部劃為農二，預計今年9月底、10月初再提報土地功能分區圖草案；嘉義縣府表示，預計八月底完成審議陳報內政部。

內政部為此分頭拜訪縣市政府，現已前往台北、新北、嘉義、雲林、台中、澎湖、屏東等地，本周將至苗栗、南投溝通。至於何時能收妥「土地功能分區圖」？內部預估，地方縣市大多能在7、8月完成繳交，期盼能在兩個月內收妥，若有縣市有疑義，則會繼續溝通，盼使計畫如期推動。

內政部 南投縣 雲林

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