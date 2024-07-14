立院明協商健保點值每點1元 賴清德今表達憂心並請三思

藥師公會全聯會今晚舉辦第15屆第3次會員代表大會，賴清德總統致詞時，針對健保點值保障每點1元表達「憂心」，請大家「再度三思」。賴清德說，健保點值固定「1點1元」，看似簡單，但打破健保總額制度，可能增加醫療浪費與民眾保費負擔，「簡單的方法不一定是最好方法」。

立委陳菁徽、蘇清泉提出健保法修法，確保點值每點0.95及1元，明天下午立法院長韓國瑜將舉行有關健保點值的「全民健康保險法第六十二條條文修正草案」協商，賴清德今對於確保點值每點1元特別表達看法。

賴清德表示，國內缺藥、藥品供應等問題，常受到全世界、大環境供應困難影響，衛福部食藥署已成立藥品供應通報中心，透過第一線藥師通報，當藥品不夠、出問題，食藥署可以立即了解。食藥署更成立藥品供應監測資訊中心，了解國內外藥廠倉庫藥品庫存，當藥品供應出問題時，可以順利解決，照顧民眾健康。

賴清德說，台灣民眾每年平均就醫超過17次，遠高於其他先進國家7次，國內藥包內常見4、5顆藥品，反觀國外平均只有2顆，顯示健保改革需多管齊下，固定健保點值「1點1元」看似簡單，但可能增加醫療浪費與民眾健保費負擔，「簡單方法不一定是最好方法」。

賴清德指出，過去近30年間，健保發揮了社會保險角色重要性，改善因病而貧，但健保還有許多需要檢討、改善，，包含藥師、護理師、醫師工作環境必須提升，提供更好的醫療服務、守護民眾健康，不只讓壽命增加，健康餘命也必須延長。

藥師公會全聯會理事長黃金舜今天表示，早年國人常因病而貧，但健保制度實施近30年，這種情形已十分少見，但為健保永續經營，應該從處方箋藥品改以成分名開立，而非商品名，如鎮痛解熱劑成份為乙醯氨酚，商品名為普拿疼，當普拿疼缺藥時，藥師就無法調劑，呼籲未來處方箋統一以成份名開立，讓民眾得以使用同成分的藥品。

黃金舜說，美國每年開立64億張處方箋，藥品多為學名藥、生物相似藥，且處方箋中的藥品為成分名，2021年省下藥費3730億元美金，健保總額藥品費用已達2448億元，非常驚人，目前牙醫開立的處方箋已決定為開立藥品成分名。

黃金舜指出，國人看病成本低，平均一年看病次數為17.6次，好像是逛市場，但經濟合作暨發展組織（OECD）會員國平均為7次，所以很多人相約看完電影，就去看病，期盼衛福部大力革新，並調整醫療環境，增加醫事人員薪水，讓健保永續經營。