愛爾蘭參議員訪團來台 將見副總統蕭美琴

愛爾蘭參議院議員訪問團應我國政府邀請，於今日來台訪問。外交部表示，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴，並拜會立法院副院長江啟臣。

外交部指出，愛爾蘭參議院議員訪問團應我國政府邀請，於今日至19日訪問台灣，訪團成員包含團長參議院外交暨國防委員會副主席、參議員威爾森（Diarmuid Wilson）、克勞威爾（Gerard Craughwell）、霍爾肯（Gerry Horkan）、基奧根（Sharon Keogan），以及埃赫恩（Garret Ahearn）。

外交部表示，訪團在台期間將晉見蕭美琴、拜會立法院副院長江啟臣、外交部長林佳龍及大陸委員會副主任委員沈有忠，參訪國家住宅及都市更新中心，並接受外交部常務次長陳立國款宴。訪團另將參觀台北101大樓、大稻埕並赴宜蘭礁溪等地，體驗我國自然及人文之美。

外交部指出，這是威爾森第三度率團訪台，該團成員均為台灣堅定友人，多年來支持我國參與世界衛生大會（WHA）等國際組織推案。此行盼增進對我國民主發展及兩岸情勢的瞭解，並促進雙邊國會交流，以進一步加強台灣與愛爾蘭雙邊關係。