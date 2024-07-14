川普遇槍擊！賴清德總統維安加嚴 這四點提醒特別注意

適逢美國前總統川普今天於賓州造勢時遭到槍擊，賴清德總統今天晚上出席藥師公會全聯會晚會時，於入場時，現場媒體特別詢問今晚維安是否加強？賴清德以微笑回應。但參與晚會人士明顯感到現場維安變得嚴格，晚會司儀更公布四點注意事項，其中，「貴賓不得要求與總統合照」與過去總統參與場合未明顯提醒有所不同。

總統賴清德今參與藥師公會全聯會晚會，現場司儀在賴清德尚未入場前，當場即宣布四項事項，包括貴賓不得要求與總統合照、記者不能站起來拍照，而攝影機的鏡頭閃光燈不能太亮，全程不得站起來拍照，這與過去總統參與的場合有所不同。

另維安人員安檢時，要求每一位進入會場的人員，必須自行打開隨身的包包的每一個拉鍊，逐一檢查，甚至女性包包內的化妝包也必須自行打開受檢，可見維安加嚴。

今天晚上出席晚會的行政院長卓榮泰致詞時表示，今天出席晚會完全是和全聯會理事長黃金舜的深刻交情，平時總統會到的地方，他都是自行迴避，但今天一定要來；而未來於健康台灣推動的所有政策，行政院也會負起推動及執行最大的責任，並與黃金舜充分合作。