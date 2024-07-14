賴總統堅持到場維安加嚴 挺藥師允改善缺藥問題

美國前總統川普遭槍擊，維安拉警報。總統賴清德今天在藥師公會全聯會晚宴提到，本來擔心維安問題，但堅持親自到場感謝藥師辛勞，承諾積極改善缺藥與健保改革決心。

美國前總統川普（Donald Trump）在賓夕法尼亞州巴特勒造勢時遭人開槍，賴總統今天晚間出席藥師公會全國聯合會第15屆第3次會員代表大會晚宴，維安明顯加嚴，入會場前隨身包檢查時間比平時更長、要求與會者在總統入場後只能坐在原位拍照、不得起身，不允許與總統合照。

賴總統在致詞時表示，藥師始終站在第一線、犧牲自己，長期與政府合作守護台灣民眾的健康，即使今天本來擔心有一點維安問題，但還是必須親自到場向藥師表達謝意，傳達政府願意與藥界合作，改善藥品供應困境，解決近年頻傳的缺藥問題。

賴總統說，缺藥不是只有台灣藥品供應出問題，幾乎都是國際出現相關供應困難，才會影響到台灣，衛生福利部已成立藥品供應通報中心，除了接受藥局通報，同時主動監控國際缺藥狀況，另設有藥品供應監測資訊中心，掌握國內中、大盤商藥品庫存狀況。

賴總統表示，過去近30年時間，台灣的健保確實發揮了社會保險角色重要性，改善因病而貧狀況，仍坦言健保還有許多需要改善之處，包含藥師、護理師、醫師工作環境都必須提升，才可能提供更好的醫療服務、守護民眾健康，不只讓壽命增加，健康餘命也必須延長。

賴總統提到，台灣民眾每年平均就醫超過17次，遠高於其他先進國家7次，以及台灣藥包內常見4、5顆，反觀國外只有2顆等，全都顯示健保改革需多管齊下改進，固定「1點1元」健保點值作法看似簡單，但可能增加醫療浪費與民眾健保費負擔，「簡單方法不一定是最好方法」。