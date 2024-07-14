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立院三讀增地方民代助理補助費 藍擬辦助理培訓班

中央社／ 台北14日電

立法院日前三讀，調高地方議員助理補助費，國民黨主席朱立倫今天表示，準備要開辦助理培訓班，給年輕人機會，培訓更多優秀人才，成為地方民代、立委及縣市首長的重要幫手。

立法院會日前三讀修正通過地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文，為健全議員聘用助理制度，直轄市議員、縣市議員助理補助費，總額分別從每月新台幣24萬元增至32萬元、8萬元增至16萬元，外加助理補助費總額20%，支應加班費、資遣費等費用。

朱立倫今天與新北市長侯友宜、立法院副院長江啟臣、桃園市副市長蘇俊賓等人，出席國民黨立委羅智強所舉辦的民主學校第5期結業式。

朱立倫指出，立法院日前三讀通過地方議員助理補助費增加8萬元，國民黨準備開辦助理培訓班，給年輕人機會，也要培訓更多優秀人才，成為地方民代、立委及縣市首長的重要幫手，未來有一天，年輕人也有機會成為民代及縣市首長，領導國家。

朱立倫表示，當初從國會全面改選後，民進黨就說國會要調查權、聽證權，總統每年要到立法院國情報告，也接受國情諮詢，半年多前總統賴清德還特別在辯論會上稱，一定遵守憲法到立法院國情報告，接受國情諮詢，現在卻說違憲。

朱立倫指出，國會調查權、聽證權，民進黨從前總統陳水扁、駐日代表謝長廷的時代，到外交部長林佳龍、國防部顧立雄等人擔任立委任內，通通都支持及提案，經調查民進黨立委有83%都提案、連署過，結果現在全部反對。

侯友宜表示，民主是追求以民為天的正義，2022地方選舉，朱立倫做對一件事，給首次從政、參加初選者與較弱勢的年輕人加分的機會，那一年他看到好多年輕人冒出頭；朱立倫有心要改變國民黨，讓年輕人接棒，2026年會繼續鼓勵、培養更多年輕人。

年輕人 朱立倫 立法院

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