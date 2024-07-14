藍綠在新北辦國會改革宣講 市長選舉議題受關注

民進黨及國民黨今天都在新北市舉辦國會改革宣講活動，2026市長選舉受關注，綠營蘇巧慧稱和林右昌有黨務共同目標；藍營劉和然肯定李四川是非常棒老同事、老長官。

藍綠今天都針對國會改革議題，各自舉辦說明會向選民宣講，由於民進黨秘書長林右昌也被視為參選2026新北市長熱門人選，林右昌在出席「反濫權、護民主」宣講活動前，就被媒體詢及和立委蘇巧慧同台，是否視為同場較勁的問題表示，「實在是想太多了」，身為黨秘書長，本來就有責任到全國各地宣講。

民進黨立委、新北市黨部主委蘇巧慧在接受媒體聯訪時表示，林右昌和她都有共同目標，就是把民進黨守護民主的價值，讓更多人知道，也共同執行黨主席賴清德的黨務年輕化、擴展社會支持力的任務，不管在任何的位置，目標一致、共同努力。

她被媒體問到可能對手、新北市副市長劉和然也出席國民黨國會改革說明會的意見，她表示，劉和然是副市長，經常在新北的儀典看到，只要是能為新北一起努力的人，一起努力的事「我們都一起努力」。

蘇巧慧強調，明天是台灣解嚴37週年，民進黨在解嚴前一年成立，民主前輩們最能體悟台灣民主的得來不易，從38年前站在街頭，陪著台灣一路走來，今天才能有寶貴的民主與自由。

國民黨接連在土城及板橋等地舉辦國會改革說明會，劉和然接受媒體聯訪時針對可能對手蘇巧慧表示意見，他說，不管是國民黨內所有人，或是任何想對新北市來服務的人，都必須給予正面的肯定。

他也針對黨內可能對手的台北市副市長李四川表達意見，他說，李四川是非常棒的老同事、老長官，也是國民黨的資產，各方面條件都非常好，但「我覺得台灣還是需要各種人而不是單一一個」，一群人一起努力，團隊才能走得遠、走得紮實。

國民黨主席朱立倫今天下午到板橋出席國會改革說明會時接受聯訪，針對下屆新北市長選舉布局表示，距離2026年還有2年多，現在就有一大堆謠傳，國民黨每一人都認真努力做好工作、爭取人民認同，並讓人民看見他們是站在改革的一方，相信2年多後，不管在哪個城市，都是國民黨勝利、成功。