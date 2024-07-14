台中反濫權護民主說明會 盼台灣民主能回歸正軌

台中市綠營議員今天舉辦「反濫權護民主」說明會，多名民進黨籍立委也到場助講，主張支持大法官釋憲，爭取宣告擴權的法律違憲無效，讓台灣的民主法治回歸正軌，維護秩序和人民權利。

民進黨台中市議員陳俞融今天在北區賴村育德福德祠，舉辦「反濫權護民主」說明會，民進黨籍立委何欣純、莊瑞雄，與台中市議員陳淑華、新北市議員張嘉玲等人都到場助講，會中還一同戳破象徵藍白謊言的巨型氣球，讓綠色小氣球飄上天空，代表民主將遍地開花。

何欣純會中表示，立委再大也沒有大過台灣人民，國民黨和民眾黨聯手通過國會擴權法案，已經打破立院「委員會中心主義」，藍白立委舉手表決更直接讓民主倒退30年，根本沒有充分討論、溝通，絕對無法接受此種程序不正義，更絕不是民主應有的表現。

莊瑞雄則說，此次修法後，立法院舉行聽證若相關民眾不出席，最高竟然可以罰新台幣10萬元，且可以連續處罰，超越司法，完全凸顯藍白聯手讓國會無上限擴權後，憲法權力分立失衡的荒謬情形。

陳淑華表示，國民黨立委竟還提案修正黨產條例，試圖把救國團經由國民黨竊取的國家的土地，重新據為己有，不還給國家。這是威權黨國黑金復辟的表現，把「特權佔國產」合法化，根本是「民主大倒退」。

陳俞融提到，如果藍白陣營有能力，應該先推動廢除考監兩院，達成三權分立，再來推動立法院的國會調查權，這才符合正當程序和憲法規定。因此，民進黨必定全力支持大法官釋憲，爭取宣告這些法律違憲無效，讓台灣的民主法治回歸正軌，維護國家的憲法秩序和人民權利。