台中市議員陳俞融辦街頭宣講 媽媽前市長張溫鷹頂烈日幫忙
台中市議員陳俞融今天在北區育德福德祠活動中心舉辦「反濫權、護民主」說明會，吸引不少市民參加。她賣力在台上主持，她的母親、73歲的前市長張溫鷹則親自在入口處招呼民眾進場入場，甚至親自帶位到位子上。
張溫鷹是台中市首任女市長，她的公公陳端堂也曾任台中市長，從政生涯與台中發展密切。她為了女兒全場忙，許多人除了感覺這是她出於愛護女兒之心，另也是在為女兒打下更深的政治基礎。
陳俞融說，舉辦「反濫權、護民主」說明會都是自主發起，這是她舉辦的第二場活動，也是在街頭的第一場。她說，張溫鷹是牙醫，幾乎每天都上班看診，今天因為是周日，診所休診，才有機會來幫她，很感謝媽媽的付出。
對於假日也未休息的頂著太陽幫女兒，張溫鷹沒有多說什麼，只是滿臉微笑拱著手說：「請大家多支持！」。
有意參選下屆台中市長的立委何欣純、立法委員莊瑞雄，和市議員陳淑華、新北市議員張嘉玲、民進黨發言人謝佩芬等人今都到場助講。何欣純屢屢從原縣區進入市區參與活動，邁向市長的腳步更為積極。
何欣純宣講時說，藍白聯手通過國會擴權法案打破立院的「委員會中心主義」，也根本沒有充分討論、溝通就強勢以多數暴力輾壓，直接送院會朝野協商。她無法接受此種程序不正義，更絕不是民主應有的表現，民進黨團已經提出釋憲聲請，希望所有民眾繼續堅持反對濫權法案。
現場最後施放巨型白色氣球，上面印著 「藍白濫權 踐踏民主」，並請來賓們上台一同戳破，讓500顆綠色小氣球瞬間從白氣球中竄出，飄上天際，象徵民主將遍地開花。
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