外交部：愛爾蘭參議院訪團抵台 將晉見蕭副總統
外交部今天表示，愛爾蘭參議院議員訪問團一行5人應台灣邀請，今天至19日訪台，期間將晉見副總統蕭美琴、拜會立法院副院長江啟臣等人，盼此行增進對台灣民主發展及兩岸情勢了解，強化台灣與愛爾蘭雙邊關係。
外交部傍晚發布新聞稿表示，愛爾蘭參議院議員訪問團一行5人應政府邀請，於今天至19日來台訪問，成員包含團長參議院外交暨國防委員會副主席威爾森（Diarmuid Wilson）、克勞威爾（GerardCraughwell）、霍爾肯（Gerry Horkan）、基奧根（Sharon Keogan）、埃赫恩（Garret Ahearn）等參議員。
外交部說明，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴、拜會立法院副院長江啟臣、外交部長林佳龍，及大陸委員會副主任委員沈有忠，參訪國家住宅及都市更新中心，並接受外交部常務次長陳立國款宴；也將參觀台北101大樓、大稻埕，並赴宜蘭礁溪等地，體驗台灣自然及人文之美。
外交部強調，這是威爾森第3度率團訪台，該團成員均為台灣堅定友人，多年來支持台灣參與世界衛生大會（WHA）等國際組織推案，此行盼增進對台灣民主發展及兩岸情勢的了解，並促進雙邊國會交流，以進一步加強台灣與愛爾蘭雙邊關係。
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