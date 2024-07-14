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馬英九指國民黨贊成和平統一 朱立倫：遵守憲法

中央社／ 新北14日電
國民黨主席朱立倫（右）下午出席國民黨辦國會改革說明會，並與現場民眾揮手致意。記者葉信菉／攝影
國民黨主席朱立倫（右）下午出席國民黨辦國會改革說明會，並與現場民眾揮手致意。記者葉信菉／攝影

前總統馬英九日前接受外媒專訪，指國民黨贊成和平統一，不贊成武力統一。國民黨主席朱立倫今天說，相信國民黨一定完全遵守中華民國憲法，他們永遠跟民主自由站在一起。

馬英九日前接受馬來西亞星洲日報專訪，指國民黨贊成和平統一，不贊成武力統一。

朱立倫今天下午到新北市板橋出席國會改革說明會後接受媒體聯訪表示，他相信國民黨一定完全遵守中華民國憲法，「中華民國憲法精神就是我們最重要的基礎」，他們永遠跟民主自由站在一起，反對台獨、反對一國兩制，堅定民主自由立場，追求全民共同理想。

媒體詢問，總統賴清德昨天提及釋憲案說，若政黨沒接受大法官的解釋，人民就會有噓聲，青鳥會飛出來。朱立倫說，他要問賴總統，這些（大法官）都是民進黨選出來的人，如果這是球賽，「你可以接受民進黨指定的裁判嗎」；再者，全球民主國家及過去民進黨長期主張，都是這些主要的國會改革議題。

朱立倫指出，過去3次釋憲都強調國會有調查權，如果這樣還被否定，那表示憲法法庭可以否定過去多屆大法官嗎，這些都是民眾質疑。

朱立倫表示，不用特別提青鳥，應該提人民，人民現在最關心槍擊案、詐騙案、貪污弊案、缺電及民生重要議題，賴總統好像不把這些放在心中，而是關心民進黨權利、個人權利，如果不到2個月內每天搞鬥爭、搞罷免，民眾如何安居樂業，最後站出來的會是人民。

針對美國前總統川普遭遇槍擊案，以及國民黨將組團前往共和黨代表大會。朱立倫說，國民黨第一時間就表達關心與慰問，希望川普一切平安、順利過關，他也要強力譴責暴力，任何民主國家都絕不容許發生這樣的事。

朱立倫說，國民黨代表團今天晚上就出發，前往美國共和黨全國代表大會，4天行程包括川普會接受提名，以及副總統提名大會，國民黨代表團會跟共和黨表達關切、關心，也會建立台美間更深厚友誼，並表達國民黨長期以來跟美方的深厚友誼。

中華民國憲法 國民黨 朱立倫

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