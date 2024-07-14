鄭文燦涉貪 柯志恩問：7年前小案此時爆有其他政治算計？

海基會前董事長、桃園市前市長鄭文燦涉貪羈押，國民黨立委柯志恩今天在高雄受訪質疑，7年前的小案為何此時此刻爆發，背後是否有其他政治算計，或牽連更多？會再觀察後續檢調單位會辦到什麼程度。

柯志恩今天下午參加「反貪瀆查弊案」楠梓場說明會，針對鄭文燦涉貪案發表意見。

柯志恩表示，若涉貪當然是要收押把案情釐清，只是這是7年前案子，倒是一件小案，後續還有沒有其他大案牽涉其中？另外已經過了7年，為何此時此刻爆發出來，背後是否有其他的政治算計，還是他們用一個最小案子，後面還有牽連非常多。

柯說，當然這個小案可以立一下賴清德肅貪的精神存在，再追下去的話，是否會讓民進黨黨本都要耗盡呢？這是另一問題，總而言之，目前需要檢調單位把鄭文燦案子先釐訂清楚，再觀察後續會辦到什麼程度。