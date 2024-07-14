解嚴紀念日將屆 賴總統擬促檔案完整清查最大解密

明天是解嚴紀念日，總統賴清德將視察檔案管理局。黨政人士說，賴總統將發表談話，請國安團隊以「完整清查、最大解密」為原則，全力協助檔案局清查檔案；賴總統也會請行政院長卓榮泰積極推動不義遺址保存活化、轉型正義教育落實。

賴總統、卓榮泰等人明天將赴國家發展委員會檔案管理局，視察「政治檔案開放應用情形」。

黨政人士今天說，賴總統明天將發表轉型正義談話，內容聚焦在，台灣今天的民主、自由，是前人篳路藍縷、民主前輩犧牲奉獻的成果，每個人都要珍惜它、守護它，這也是賴總統擔任總統的責任和使命。

黨政人士表示，賴總統將說明，檔案解密社會才能清創癒合。政治檔案是許多歷史真相的重要拼圖，是許多前輩用生命寫下的民主和自由價值。這些檔案的全面公開，是還原歷史真相的重要依據，所以政府堅持「最大開放、最小限制」的精神，修正「政治檔案條例」，擴大徵集政治檔案，加速解密，也加強保護當事人的權益。

黨政人士說，賴總統認為，檔案的解密、或是監控類檔案的開放，才能真正地相互理解、走向和解，要請國安團隊，以「完整清查、最大解密」為原則，全力協助檔案局清查檔案。

另外，黨政人士表示，除了政治檔案的開放和研究，其他各項轉型正義工作，如受難者與家屬的平反、賠償和照顧，不義遺址的保存活化、轉型正義教育的落實等，賴總統將請卓榮泰帶領各部會積極推動，也期盼社會各界，一起守護得來不易的民主憲政，讓台灣的民主永續發展。