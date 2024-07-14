賴清德揚言青鳥飛出 學者：失總統高度

「總統賴清德用群眾威脅大法官與在野黨，已失去總統該有的高度！」針對賴清德在民進黨青年營隊提到釋憲案若無法被接受「青鳥會飛出來」的言論，學者曲兆祥14日受訪時認為，賴的發言明顯針對反對黨，也會讓大法官感到壓力。學者廖達琪直言，賴清德不該講這些話，似乎已經預設了釋憲的結果。

藍白聯手通過國會改革案後，民進黨政府聲請釋憲，憲法法庭上周針對暫時處分行準備程序，賴清德13日出席民進黨國務青旗艦營，他與學生互動談民主，並且提及釋憲案時說，「若各政黨沒接受大法官的解釋，人民就會有噓聲，青鳥會飛出來」。

國會改革仍有爭辯

對此，師大政研所曲兆祥分析，這樣的發言雖然以好處來說，賴清德可能希望大法官會議不要有爭議，無論判決為何，朝野雙方都應該遵守。但憲法判決出來後，朝野一定會各有解讀，且在法理上的討論也不見得因為釋憲就結束，賴的發言有針對反對黨的感覺。

「我若是大法官，也會覺得被施壓！」曲兆祥表示，賴清德此番言論可能說者無意，但聽起來就有暗示大法官結果的感覺，即使沒有也容易被如此解讀，但釋憲結果不會大家都滿意，賴應該尊重大法官的解釋空間，此言缺少總統的高度。

不該以抗爭威脅在野

曲兆祥說，畢竟憲法判決是我國憲政制度的最終爭端解決方式，「即使選舉有再多攻防，但當選總統後就是中華民國的總統，而非民進黨的總統，」曲兆祥坦言，不應該動不動就尋求體制外的解決方式，拿群眾運動來威脅反對黨，其實失去了總統該有的格局。

「賴清德似乎認為自己是民進黨主席比較多！」中山大學榮譽退休教授廖達琪說，賴清德似乎已經知道大法官會議的結論，估計就是會讓特定政黨感到不滿，而且又是在民進黨青年營隊，才會講出如此言論。

賴自認民進黨主席

她強調，但身為總統其實只要說，「大法官會議是我國紛爭解決最高機關，釋憲結果宣布後，無論判決為何都應該遵守，否則會動搖我國憲政秩序」等中性言論就好，「根本不用講那麼多。」廖達琪認為，賴清德恐怕將自己定位為民進黨主席，而非中華民國的總統。

對於賴清德所言，國民黨立委王鴻薇痛批，賴清德乾脆直接當大法官好了，若大法官針對國會改革法案沒有做出違憲解釋，就要放任青鳥到街頭，哪有執政者不在體制內施政，而是走街頭運動？民眾黨立委林國成也批評說，賴清德上任至今所作所為毫無總統高度，只會對內內鬥、對外外鬥，挑釁對岸，根本是「小孬孬」。

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