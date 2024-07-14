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加拿大首個原民議員團將訪台灣 親赴部落深度探訪

中央社／ 溫哥華14日專電

加拿大第一個赴台訪問的原住民國會議員訪問團明天將展開7天的訪問行程。8名參眾議員將深入台灣原鄉、探訪部落，搭建獨特又緊密的台加關係。

過往加拿大國會議員至台灣訪問，都鎖定在國防外交、經貿科技等領域。這是第一個以「原住民合作交流」為主題的訪問團，由加拿大參議院原住民委員會主席佛朗西斯（Brian Francis）擔任團長，8位跨黨派參眾議員將到台灣訪問。

駐加拿大代表曾厚仁告訴中央社，這8名參眾議員都隸屬於國會原住民委員會，其中5人是原住民，涵蓋加拿大3大原住民族－第一民族（First Nations）、因紐特族（Inuit）和梅蒂斯（Métis），非常具有代表性。

原民議員團將著重討論原民人權、語言發展復育、部落醫衛、教育資源及發展經貿觀光產業等議題，參訪台安醫院觀摩台灣在原民醫療上的成就，並訪問原住民族語言研究發展基金會、原住民族文化事業基金會、原住民族文化發展中心等，促進原民教育和文化交流。

最特別的是，原民議員團其中兩天將至屏東三地門鄉地磨兒部落（排灣族）及霧台鄉神山部落（魯凱族）。曾厚仁說：「訪問團得知此行能探訪部落都感到非常開心，團長佛朗西斯認為這是一次在地化的深度體驗。8名議員中有7位是首度訪台，相信會令他們大開眼界。」

渥太華大學社會學暨人類學教授史國良（ScottSimon）是原住民議題專家。他認為，這次訪問團至台灣特別有意義。

史國良表示，加拿大印太戰略報告中，明定加拿大將加強與台灣多面向合作，其中一環就是原住民交流。台加紐澳也於2022年簽署「原住民族經濟貿易合作協議」（IPETCA），顯示加台在推動原住民議題上已有很好的基礎。

他告訴中央社：「加拿大的原住民在能源領域有極大的話語權，台灣原住民部落則靠著旅遊打出一片天，截然不同的經驗將讓彼此的對話變得豐富有趣。」

過去兩年，加台雙邊已有多次原住民事務互動。

加拿大曼尼托巴省（Manitoba）達科他-奧吉布韋原住民委員會（Dakota Ojibway Tribal Council）與台灣「原住民族經貿協會」（TIPBA）去年簽署諒解備忘錄；雙方原民主管機關高階官員正式會晤；加台原民代表也在「2023年南島語言復振交流論壇」和「第3屆世界原住民族旅遊高峰會」等活動上熱烈交流。

加拿大 原住民 議員

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