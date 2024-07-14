綠營多人競逐高雄市長 柯志恩：國民黨須抓緊腳步

2026年高雄市長選舉，民進黨多名立委表達參選意願，而國民黨可望再由立委柯志恩代表參選；柯志恩今天表示，民進黨初選不論誰出線，對國民黨都是很大挑戰，須抓緊腳步加以因應。

面對民進黨多名立委表態參選高雄市長，柯志恩今天下午出席國會改革說明會時接受媒體聯訪表示，綠營資源、人力充沛，沒有什麼黑馬，都是扎根地方很久的資深立委，任何人出線都不意外。

柯志恩說，綠營初選一定會刀刀見骨，但一旦綠營啟動選戰，藍營也要加緊趕上，站穩自己腳步、按照自己節奏，同時也緊跟綠營初選狀況做最佳因應。

對於民進黨立委邱議瑩今天表態有意參選高雄市長，柯志恩說，雖然彼此政治立場有很多不同，但私下都有互動，給予邱議瑩最大祝福；不過以後高雄各大活動，可能會立委站一排、越來越熱鬧。

柯志恩強調，國民黨也會不落人後，「反正民進黨初選誰出線，對我們來說都是非常大挑戰，我們就是抓緊自己腳步」；她並表示，自己上次選完高雄市長後就沒離開過高雄，週末幾乎都在高雄，未來也會把大部分時間放在高雄。