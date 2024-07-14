高雄3立委角逐市長大位 柯志恩：綠營初選一定刀刀見骨

民進黨立委林岱樺、賴瑞隆已經宣布爭取高雄市長提名，立委邱議瑩今天受訪也表態角逐市長大位，並評論國民黨柯志恩是「可敬的對手」。國民黨高市黨部主委柯志恩回應，綠營初選一定都是刀刀見骨，無論誰出線，都會是國民黨非常大的挑戰，國民黨會抓穩自己的腳步，緊跟綠營初選做出最佳因應。

柯志恩今天下午參加「反貪瀆查弊案」楠梓場說明會，針對綠營有意參選高雄市長的人選陸續表態一事接受媒體採訪。

柯志恩指出，綠營人力及資源都非常充沛，沒什麼黑馬，這些立委資深、紮根深，任何人出來她都不意外，不過綠營初選一定是刀刀見骨，開始行動的話，38個行政區會開始走動，藍營這邊也要加緊趕上，不能依過去按部就班的次序，「因為他們一啟動，我們當然也必須動」，這樣未來才不會因為起步慢，在整個結果上受比較大的影響，所以會抓穩自己的腳步、節奏，緊跟綠營初選做出最佳的因應。

邱議瑩受訪時表示，柯志恩是可敬的對手，但國民黨的表現可能會是柯的包袱。柯志恩回應，邱議瑩表態說要當高雄隊長，她給予最大的祝福，雖然兩人政治立場常有很多不一樣，但私下有一些互動，邱非常勇敢、直接，今天既然願意表態加入初選，她當然會給予朋友最大的祝福；以後高雄各大型活動，一排立委全部站在旁邊，會愈來愈熱鬧，我們也不落人後，民進黨初選不管哪一位出線，對國民黨來說都是非常大的挑戰，「我們會抓緊我們自己的腳步」。

柯也說，她選完市長沒有再離開過高雄，在高雄時間非常多，這個會期她在立法院擔任召委角色，所以必須鎮守立法院會場，召委卸任後，以住高雄為主，有會議才去台北開會。

媒體記者也提問，如何看待邱議瑩服務處主任酒駕這件事。柯志恩說，一個主任跟著委員十幾年，彼此都有很深情感，聽聞這位主任酒量非常好，過去也有喝酒過量的紀錄，不過邱議瑩要往市長之路邁進，每個新聞都會被放大解讀，這位主任立刻被開除，在理智上可以斷掉別人的批判，不過情感上還是有一些難以割捨之處。