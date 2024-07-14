嘉義市長選戰進入新局 他掛看板展現企圖心

嘉義市長黃敏惠已連任2屆，未來嘉義市長選戰將是全新戰局，藍綠白也積極備戰中；近來在嘉義市鬧區中央噴水圓環旁出現「誠」字紅心大看板引人側目，原來這是嘉義市醫師翁壽良所掛的看板，他說，已加入國民黨，有意挑戰2026市長選舉。

噴水圓環大大的紅心裡面有個「誠」字，兩旁寫著「以誠為嘉，與良同行」；翁壽良說，這個位置會從今年7月一直租到2026年12月31日，未來還會規畫新的看板。

翁壽良曾參選2016年嘉義市立委，民眾黨主席柯文哲競選總統時擔任嘉義競選總部主委，他與前國民黨立委翁重鈞有親戚關係，與市長黃敏惠家族是世交，還與黃敏惠的夫婿醫師蔡宗祐曾共事，先後擔任光學社福利協會理事長。

翁壽良是嘉義縣義竹鄉人，高雄醫學院畢業，曾任聖馬爾定醫院心臟內科醫師，現在任職陽明醫院，長期以來都是無黨籍。

翁壽良說，柯文哲競選總統時擔任嘉義競選總部主委是出於友誼幫忙，並沒有加入民眾黨，今年才加入國民黨，取得黨證。

他說，少子化、人口老化對地方發展衝擊很大，嘉義縣發展農工大縣且不斷開發產業園區，嘉義市位於中心地帶，參選希望加速推進嘉義市發展。