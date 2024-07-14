快訊

揭密台大醫院代號！廣播喊「粉紅色」竟是隱藏重大竊案 院方：從未發生

PLG／會長、執行長突連袂請辭 陳建州暫代職務親發聲：沒有特別情緒

嘉義市長選戰進入新局 他掛看板展現企圖心

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市鬧區中央噴水圓環旁出現「誠」字紅心大看板，兩旁寫著「以誠為嘉，與良同行」引人側目。記者李祐／攝影
嘉義市鬧區中央噴水圓環旁出現「誠」字紅心大看板，兩旁寫著「以誠為嘉，與良同行」引人側目。記者李祐／攝影

嘉義市長黃敏惠已連任2屆，未來嘉義市長選戰將是全新戰局，藍綠白也積極備戰中；近來在嘉義市鬧區中央噴水圓環旁出現「誠」字紅心大看板引人側目，原來這是嘉義市醫師翁壽良所掛的看板，他說，已加入國民黨，有意挑戰2026市長選舉。

噴水圓環大大的紅心裡面有個「誠」字，兩旁寫著「以誠為嘉，與良同行」；翁壽良說，這個位置會從今年7月一直租到2026年12月31日，未來還會規畫新的看板。

翁壽良曾參選2016年嘉義市立委，民眾黨主席柯文哲競選總統時擔任嘉義競選總部主委，他與前國民黨立委翁重鈞有親戚關係，與市長黃敏惠家族是世交，還與黃敏惠的夫婿醫師蔡宗祐曾共事，先後擔任光學社福利協會理事長。

翁壽良是嘉義縣義竹鄉人，高雄醫學院畢業，曾任聖馬爾定醫院心臟內科醫師，現在任職陽明醫院，長期以來都是無黨籍。

翁壽良說，柯文哲競選總統時擔任嘉義競選總部主委是出於友誼幫忙，並沒有加入民眾黨，今年才加入國民黨，取得黨證。

他說，少子化、人口老化對地方發展衝擊很大，嘉義縣發展農工大縣且不斷開發產業園區，嘉義市位於中心地帶，參選希望加速推進嘉義市發展。

黃敏惠已連任2屆，藍白綠都躍躍欲試爭取執政權，目前被點名的有國民黨籍市議員鄭光宏、陳家平，今年參選立委失利的議員張秀華於6月間與立委謝龍介、林倩綺成立聯合服務處，也被視為備戰2026市長。民眾黨不分區立委張啓楷也曾表示角逐市長寶座意願；民進黨以現任立委王美惠呼聲最高。

嘉義市醫師翁壽良說，已加入國民黨，有意挑戰2026市長選舉。圖／翁壽良提供
嘉義市醫師翁壽良說，已加入國民黨，有意挑戰2026市長選舉。圖／翁壽良提供

嘉義 國民黨 黃敏惠

延伸閱讀

定向越野／總統盃陳彥龍摘金 黃敏惠帶傷照樣無人可敵

166名青年成年禮 嘉市府送美食鍋「照顧自己家人不擔心」

嘉市購物節玩法升級「3重抽」 百萬轎車、歐洲機票曝光

嘉市樂齡馬場增至4場域 黃敏惠恭賀「市馬」LuLu添丁、幫取名Brown

相關新聞

嘉義市長選戰進入新局 他掛看板展現企圖心

嘉義市長黃敏惠已連任2屆，未來嘉義市長選戰將是全新戰局，藍綠白也積極備戰中；近來在嘉義市鬧區中央噴水圓環旁出現「誠」字紅...

高雄3立委角逐市長大位 柯志恩：綠營初選一定刀刀見骨

民進黨立委林岱樺、賴瑞隆已經宣布爭取高雄市長提名，立委邱議瑩今天受訪也表態角逐市長大位，並評論國民黨柯志恩是「可敬的對手...

藍綠新北拚場 劉和然：人民要當國會的靠山

國會改革進入釋憲攻防，今天藍綠分別在土城、板橋與三重舉行說明會，拚場意味濃厚。國民黨新北市長熱門人選之一、新北市副市長劉...

民進黨全代會21日登場 派系合縱連橫5觀察指標

民進黨全代會21日將改選黨內權力核心。黨內分析5大觀察指標，包括黨主席賴清德態度，新系加上親賴系統能否拿下最多席次，英系...

打詐專法通過2法…高額詐欺犯 可判12年併罰3億

立法院會昨三讀通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」及修正「通訊保障及監察法」，加重刑責重罰詐騙，詐欺犯獲利達一億元，最重...

瓜地馬拉國會議長明率團訪台 賴總統將親自接見

中美洲友邦瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）應我國政府邀請，將率團於明（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。