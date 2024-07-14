藍綠新北拚場 劉和然：人民要當國會的靠山

國會改革進入釋憲攻防，今天藍綠分別在土城、板橋與三重舉行說明會，拚場意味濃厚。國民黨新北市長熱門人選之一、新北市副市長劉和然表示，過去8年國會監督權已經生鏽，要把鏽班去除，新國會國民黨立委扮演最好的「還原劑」，他更指「當家不鬧事」，人民到底期待的是國家總統帶頭作亂？還是安居樂業？當然是後者，但民進黨現在遍地烽火，還要罷免縣市首長、立委，呼籲所有民眾當國會改革靠山。

劉和然今天出席兩場國會改革案，在板橋場，他特意走到台下強調「侯市長說要離人民愈近愈好」，現在民進黨沒有跟人民站在一起，已經脫離人民很遠了。

劉和然提到侯，友宜過去施政不分藍綠，他陪著侯走遍29區，哪裡有問題，就去做，好好為人民做事。

劉接著話鋒一轉，他離開市政是「國民黨員」，過去8年民進黨執政實在是太離譜，行政權擴張「烏魯木齊」事件實在太多，包括口罩、疫苗、快篩都要排隊，要民眾用電鍋蒸口罩，還可以蒸五次，宗教團體、企業爭取要買國外發展成熟的疫苗，中央卻要大家等實驗還沒完成的高端，「沒有看過有這樣的行政團隊。」

劉和然說，要監督行政權，最重要要靠立法權監督，尤其國會改革特別重要，過去八年立法院一黨獨大，他們要過什麼表決就過，現在是新的國會，必須尊重新的國會，賴清德拿到40％選票，比過去少很多大家都尊重他，但他卻不尊重國民黨多數的立法院「只有別人尊重他，他沒有尊重別人」

劉和然說，前八年所有監督都沒了「東西生鏽了」，要把生鏽的地方剷除，就要有「還原劑」， 最大的還原劑就是國民黨立委黨團，把這些「烏魯木齊」的事情調查清楚，況且國會改革與民進黨當年提出的精神差不多「到底在怕什麼」，他們愈怕更要好好查，把所有東西完整交代還給人民，就是國會要做的。

劉和然說，豈料總統竟然說不聽大法官的就要讓青鳥出來，鴨霸成這樣，大家一定要當國民黨立院黨團的靠山，民進黨提罷免基隆市長謝國樑、國民黨立委，民眾要讓他們罷不了， 一起當國民黨的靠山。