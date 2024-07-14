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瓜地馬拉國會議長明率團訪台 賴總統將親自接見

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國外交部。圖／本報系資料照
中華民國外交部。圖／本報系資料照

中美洲友邦瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）應我國政府邀請，將率團於明（15）日來台訪問。外交部今天對此表達誠摯歡迎，並表示總統賴清德將接見訪團，以展現對羅慕斯一行及台瓜情誼的重視。

瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯應外交部邀請於15至19日率團來台訪問，訪團成員包括瓜地馬拉國會主席團第二副議長阿梅斯基塔（César Amézquita）、第一秘書長芭絲（Karina Paz）、執政種子運動黨總召集人沙納布利雅（José Sanabria）等跨黨派國會議員及國會禮賓處處長阿布雷斯（Víctor Alburez）。

外交部指出，此行是羅慕斯今年一月就任以來首次出訪，隨行的3位國會議員分屬不同政黨，此次訪台彰顯瓜地馬拉國會不分朝野對我國的堅定支持。為展現我國對羅慕斯一行蒞訪的重視，賴清德總統將親自接見並與訪團就兩國共同關切議題進行交流。羅慕斯在台期間也將接受外交部長林佳龍款宴，並拜會立法院、衛生福利部、內政部警政署及財團法人國際合作發展基金會，另將參訪台北市警察局勤務指揮中心、台北101大樓、體驗台北捷運，以及赴訪台南市參觀南部科學園區等我國經建文化設施。

外交部表示，我國與瓜地馬拉共和國邦誼篤睦友好，瓜國政府及國會積極支持台灣國際參與，羅慕斯於今年5月代表瓜國國會簽署支持我國參與「世界衛生大會」（WHA）的決議。台瓜兩國長期以來在公衛醫療、基礎建設、高等教育及農業技術交流等領域密切合作且成效卓著，深獲瓜國朝野及民眾肯定與感謝。

外交部 瓜地馬拉

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