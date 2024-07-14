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人工生殖法修法草案預告結束 國健署長曝盡速做二件事

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部預告「人工生殖法修正草案」於昨天正式結束。國健署長吳昭軍表示，對於未來修法，目前將會盡速完成兩件事，包括盡速整理相關意見內容，並盡快安排專家會議，聽取專業意見，看看是否重新檢視法規條文，再將相關條文送到行政院審議。圖／聯合報系資料照
衛福部預告「人工生殖法修正草案」於昨天正式結束。國健署長吳昭軍表示，對於未來修法，目前將會盡速完成兩件事，包括盡速整理相關意見內容，並盡快安排專家會議，聽取專業意見，看看是否重新檢視法規條文，再將相關條文送到行政院審議。圖／聯合報系資料照

衛福部預告「人工生殖法修正草案」預告期於昨天正式結束。國健署長吳昭軍表示，修正草案預告期為60天，截至昨天共收到超過400件意見陳述，對於未來修法，目前將會盡速完成兩件事，第一、同仁會盡速整理相關意見內容，包括正反意見；第二、整理意見後，盡快安排專家會議，聽取專業意見，看看是否重新檢視法規條文，最後再將相關條文送到行政院審議。

「人工生殖法修正草案」5月14日起預告，修正重點包含，受術夫妻修正為受術配偶，增訂受術未婚女性、受術異性伴侶、女性受術者、委託配偶、代理孕母、代孕生殖、代孕服務機構、代孕定型化契約及代孕子女用詞定義；增列代理孕母、受術配偶及受術未婚女性權益保障。

其中，草案增訂代理孕母資格要件、權益及契約等，包括代理孕母需具有台灣戶籍，年齡為20至40歲，確保生理健全、心理成熟，避免高齡生育風險。再者，代理孕母限於有足月懷孕生產經驗，無妊娠高血壓、妊娠糖尿病、子宮頸閉鎖不全、甲狀腺機能異常等重大併發症，也未有剖腹產經驗。

公開徵求意見期間，有民眾表示，反對代孕，應要保障女性自主權，立法保護女性說不的自由，也有民眾表示，反對代孕，人工生殖的開放討論應全面以兒童為中心。吳昭軍說，支持和反對的意見都有，都還需要時間整理，但一定會尊重每個聲音，以最快速度送進行政院完成修法。

人工生殖法修正草案預告期間，婦團曾公開發表聲明批評，政府無法承諾避免兒童親權歸屬爭議等就納代理孕母，不顧專家團體意見，要求草案應刪除代孕相關條文。

代理孕母 行政院 配偶

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