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民進黨全代會21日登場 派系合縱連橫5觀察指標

中央社／ 台北14日電
民進黨全代會21日將改選黨內權力核心。圖／聯合報系資料照片
民進黨全代會21日將改選黨內權力核心。圖／聯合報系資料照片

民進黨全代會21日將改選黨內權力核心。黨內分析5大觀察指標，包括黨主席賴清德態度，新系加上親賴系統能否拿下最多席次，英系在前總統蔡英文卸任後還有多少影響力，分裂後的正國會能否保有2席中常委，以及前桃園市長鄭文燦遭羈押後「桃園隊」動向。

民進黨21日將召開全國黨員代表大會，重頭戲是改選權力核心中常委、中執委、中評委。

民進黨員日前投票選出309席票選全國黨代表，再加上由立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的308席當然黨代表，這617票將在全代會時改選中執委、中評委。

按照規定，全國黨代表選出30席中執委後，再從這30席中執委選出10席中常委。

民進黨這屆將卸任的中常委派系分布，新潮流3席、英系2席、正國會2席，蘇系1席、湧言會1席、綠色友誼1席。各派系盼維持現有席次，不過在「信賴」系統勢力大幅成長，以及正國會分裂的情況下，改選情勢詭譎。

黨內人士指出，這次全代會改選，派系板塊變化有5大觀察點，首先，這是黨主席賴清德就任總統後第一戰，賴清德的態度各方關注。其次是以行政院長卓榮泰為首的民主活水，將與綠色友誼合作，力圖拿下1席中常委。

全代會第3個觀察點是，前總統蔡英文卸任後，英系還剩下多少影響力。黨內人士表示，過去英系在中常會有2席中常委，有時還能奧援其他派系，未來英系實力消長值得關注。

此外，這次改選傳出英系中常委規劃名單是王世堅、蘇治芬，英系能否保有2席，值得觀察。黨內人士也觀察，英系、蘇系合作態勢明顯，非新賴派系的合縱連橫是這次黨職改選焦點。

黨內人士說，全代會第4個觀察點是陷入分裂危機的正國會。目前掌握2席中常委的正國會，在立委陳亭妃遭除名後，是否與其他派系合作守住2席中常委，以及力拚中常委的陳亭妃能否獲得其他奧援，爭取到中常會門票，是這次全代會的觀察點。

黨內人士表示，最後是前桃園市長鄭文燦涉貪遭羈押禁見，引發「桃園隊」綠營議員、黨員和幹部集體焦慮，各派系也積極向「桃園隊」拉票，讓權力改組增添變數。

黨內人士認為，這次全代會權力核心改組態勢，應該會與5月縣市黨部主委選舉差不多，由親賴系統獨大，新系加上親賴系統的綠色友誼與民主活水，可望掌握4席中常委，在黨內獨霸。

中常委 正國會

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