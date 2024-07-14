陳乃瑜美西演講談2026大選 川普槍擊消息成插曲

美國西部台美人夏令會本週末舉行，邀來多名台灣政治人物、作家赴美演講，今天下午新北市議員陳乃瑜演講時，正好傳出美國前總統川普在賓州遭到槍擊的消息，現場議論紛紛。

美西台美人夏令會（Taiwanese American ConferenceWest Coast）7月12日至14日在洛杉磯郊區一處飯店舉行。這是一場為期3天的演講會，講題內容多元，涵蓋政治、文化、語言和運動等領域。

前立委高嘉瑜、林昶佐，現任台北市議員苗博雅、林亮君，新北市議員陳乃瑜等多名政治人物參與這場演講會。

今天下午演講會進行到「2024年選戰經驗檢討」主題，由新北市議員陳乃瑜、卓冠廷、戴瑋姍和前立委洪慈庸登台演講。根據陳乃瑜臉書，她演講的同時，現場傳來美國前總統川普在賓州造勢遭到槍擊的消息，引起現場議論紛紛。

陳乃瑜表示，雖然出現小插曲，她仍把握機會與在場鄉親分享2024年選戰的第一線觀察、轉型正義的推進、青鳥行動、國際組織的互動經驗，以及2026地方選舉作為2028大選的前哨戰，應重視同溫層外基層社會溝通等內容。