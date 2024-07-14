賴清德喻釋憲如棒球賽 朱立倫：你可接受綠指定裁判？

國會改革修法進入釋憲攻防戰，賴清德總統以棒球賽比喻釋憲，形容大法官就像球場上的裁判，如果政黨不接受大法官會議的解釋，人民會有噓聲，青鳥也會飛出來。國民黨主席朱立倫今天受訪表示，你們可以接受民進黨指定的裁判嗎？賴清德上任2個月，發生槍擊、詐騙、弊案，若繼續搞鬥爭、罷免，不關心民生、治安，站出來的會是人民。

國民黨主席朱立倫今天出席國會改革說明會板橋場，他致詞時細數近期民生關心議題，包括國會改革、缺電議題，他說外國AI大廠要到台灣設廠，需要增加12％的電，但這些電不會從天上掉下來，民進黨要關掉核三，但地方都贊成繼續用。

他說，大家都希望台灣核電場能夠繼續沿用20年，等到綠電夠用再關，民進黨卻執意反對。

朱也致詞也提到台南槍擊案，賴清德520就任到現在不到兩個月，他不管這個民生、治安，賴只管鬥爭在野黨，還有黨內派系鬥爭，只保自己的權利， 還有罷免國民黨市長、立法委員。

朱立倫強調，國民黨都跟百姓站在一起，不是靠青鳥，而是靠人民。

朱受訪對於賴清德的裁判說回應，他要問賴清德請問這些大法官是裁判嗎？ 看全世界民主國家，跟民進黨跟各方長期以來的主張，都是在討論國會改革議題，三次釋憲法庭都強調國會有調查權，現在的憲法法庭可以否定過去的憲法法庭？

對於賴說青鳥會飛出來，朱立倫說，不用特別提青鳥，而是要提「人民」，每天發生槍擊案治安事件、詐騙事件、貪汙弊案，甚至每天缺電等民生議題， 這些好像總統都不放在心中，關心的是搞鬥爭、罷免，民眾要如何安居樂業？