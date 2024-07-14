立院16日擬上演表決戰 民進黨團備戰爭議法案

立法院近日清倉待三讀法案，其中包含攸關健保點值的全民健保法、電價調整送立院同意的電業法修正案等，外界預料朝野恐難有共識，將上演表決戰。民進黨團指出，爭議案能擋一案是一案，將要求繼續協商。

立法院第11屆第1會期將於16日休會，朝野黨團日前敲定院會討論事項共有51個議案，其中，立法院會12日已三讀通過詐欺犯罪危害防制條例、通訊監察及保障法，以及三讀修正通過中小企業發展條例、兒童及少年性剝削防制條例等重要民生法案，15日擬繼續處理其他無爭議法案，而待表決的議案將集中在16日處理。

此外，立法院長韓國瑜也發出協商通知，將於15日下午協商攸關健保點值的全民健康保險法修正案，證券交易法、花東快速公路建設特別條例草案，以及國民黨團要求解除民眾組團赴陸觀光限制等5案。

根據估算，目前爭議法案包含全民健康保險法修正草案、電業法修正草案、花東快速公路建設特別條例草案、四零三震災重建條例草案、警察人員人事條例修正草案等；至於紀律類或調查類議案則共計5案，包含國民黨團要求移送民進黨立委郭國文、鍾佳濱，民進黨團則要求調查立法內政委員會7月8日違規事宜和監視影像外洩等。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，國民黨團提出的例如全民健保法、電業法等修正草案，若通過恐影響健保總額、癱瘓政府運作，應該先緩下來，民進黨團立場是「能擋一案是一案」。

吳思瑤指出，明天還有一整天協商時間，韓國瑜雖然可以將法案送交表決處理，但也能選擇繼續協商，黨團將在協商場上繼續爭取空間；由於距離休會時間有限，民進黨團希望先處理福國利民、沒爭議的法案，若在野黨團真的交付表決且以人數優勢通過，會再與行政部門討論是否涉及違憲或提起覆議。