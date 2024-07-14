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川普遇襲 朱立倫：訪美團今晚出發向共和黨表達關心

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨主席朱立倫表示，晚間國民黨代表團將啟程赴美。記者葉德正／攝影
國民黨主席朱立倫表示，晚間國民黨代表團將啟程赴美。記者葉德正／攝影

美國前總統川普周六傍晚在賓州巴特勒戶外場地造勢遇襲，國民黨主席朱立倫今天受訪表示，國民黨已在第一時間表達關心，希望川普前總統平安順利過關，本次國民黨組團參加美國共和黨提名大會，今天晚上就會出發，將向共和黨方面表達關心，建立台美之間深厚友誼，與國民黨跟美方深厚友誼。

朱立倫表示，強力譴責暴力，任何民主國家都不允許、不應該發生這類事件，明天開始美國共和黨全國共和黨大會將連續四天在威斯康辛州舉行，會有包括川普接受提名與副總統提名的會議，代表團都會跟共和黨方面表達關切與關心。

另外媒體詢問馬英九前總統說國民黨贊成和平統一，不贊成武力統一，朱立倫說，他相信國民黨一定完全遵守中華民國憲法，憲法精神是最重要基礎，他們永遠都跟民主自由站在一起，反對台獨、反對一國兩制，堅定我們守護民主自由立場，也是全民共同立場。

共和黨 國民黨 朱立倫

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